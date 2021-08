TARA SIMOV I MARKO ĐEDOVIĆ OČI U OČI: Bivši prijatelji se suočili i izneli sve karte na sto! Dotakli se sukoba, Ša i rijalitija!

Bivši rijaliti učesnici Marko Đedović i Tara Simov našli su se posle sukoba oči u oči u jednoj emisiji.

Tara je prva iznela svoje mišljenje i otkrila da smatra da je najomraženija osoba iz rijalitija.

foto: Printscreen/Pink TV

- Što se tiče komentara ja sam to već prošla. I kroz komentare i okruženja i suda javnosti, znam na koji način mogu da me povrede. Tu sam da saslušam, svako ima pravo da kaže šta želi. Trenutno mislim da sam najomraženija. Devojke koje imaju istu titulu ljubavnice, bile su gore. Ima devojaka koje su mnogo loši ljudi. To mi je krivo. Nisam neko ko može da ispravi mišljenje naroda, niti mi je to namera - istakla je Tara.

- Nisam zabola Marku nož u leđa lično - rekla je Tara.

- Prelomna situacija je bila kad sma sa Ša otišao da pričam. Gledao sam da mu objasnim, na vrlo blag način, da on te priče treba da se mane. Na fin način pokušao sam da blago obasnim da je to i za njegovo i njeno dobro. Nekon toša je Ša meni šapnuo da je Tara njemu rekla da čak ni sa mnom ne razgovara - pričao je Đedović.

foto: Printscreen/Pink TV

- On je mislio da nisam osoba od poverenja. Nije mi bilo jasno jer sam ja znao da ona njega ne voli - nastavio je Đedović.

- Ne mogu da kažem da ga nisam volela, bila sam ugušena. Kad je počeo sa celim iznošenjem naše veze, mogu i ja da nastavim. Ceo naš odnos kad je počeo bilo mi je simpatično što ne sme da se zna i ti znakovi. Na početku mi se sviđao i dopadao, bio mi je privlačan muškarac i interesantan. Kako smo dublje ulazili od je upadao u paranoje, poremetio ga je pritisak koji smo mi sami sebi stvorili. Nenad je počeo kroz naš odos da se menja. Ja sam tek u to trenutku bila svesna gde to vodi - ubacila se Tara.

- Ti si se zezala, tek kasnije ste ušli. To je krenulo kao sprdnja. Pre toga je bila situacija gde ja zatičem nju i njega i ona mu leži u krilu. Znao sam da se muvate, video sam da nešto nije u redu - pričao je Marko u emisiji "Narod pita".

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

06:04 VELIKI INTERVJU OŽENJENOG ĐURIČIĆA: U rijaliti ulazim kao PORODIČAN čovek, pružiću detetu sve, voleo bih još jednu ĆERKU! KURIR TV