ŠA MI JE ZABRANIO DA PRIČAM SA ĐEDOVIĆEM, A JA SAM I DALJE VOLELA BIVŠEG! Tara bez dlake na jeziku o reperu i CELOJ DRAMI!

Rijaliti učesnica Tara Simov otvorila je dušu o sukobu sa Markom Đedovićem, vezi sa Nenadom Aleksićem Ša, kao i bivšim ljubavima.

Ona je otkrila da joj je Ša svojevremeno zabranio da razgovara sa Markom koji joj je nekada bio prijatelj.

"Tara i ja jedno vreme nismo komunicirali, Ša me je zvao i nakon jedne emisije mi je rekao da zna da sam u pravu za sve, ali da on pokušava i da pokušava da joj pomogne, pričamo o finansijskim momentima, ta komunikacija jeste ostala među nama. Ja sam bio ubeđen da će ona izgubiti glavu, naročito kad mi je ispričala šta su sve radili. Ja sam na moru bio i ne znam kako smo on i ja stupili u komunikaciju, tada mi je rekao da Tara i ja porazgovaramo, rekao mi je da oni uzimaju stan i sve, da se ja javim i da se vidimo, tako je nešto bilo, da ja dođem do njih. Ja sam u tom momentu Tari napisao da se Ša i ja čujemo, valjda sam hteo da ih zavadim", ispričao je Đedović.

"Ja nisam imala pojma o tome, jer je meni bilo zabranjeno da komuniciram sa Đedovićem. Đedović i ja smo bili prijatelji, svi su znali koliko je meni stalo do Marka, meni su krenule suze kada sam videla poruke, nisam znala šta da mu kažem, prvi put sam želela da ostanem istrajna. Jeste da smo Ša i ja imali katastrofalnu svađu, on je obijao nožem, nisam mogla da se sastavim, nikome se nisam javljala i ja sam ga okrenula", dodala je Tara.

Tara je inače otkrila da je sve vreme volela bivšeg dečka, a Đedović dodao da je u pitanju Mateja Matijević.

"Nisam mogla da kažem da nisam zaljubljena u tog dečka, imala sam emociju, ja i sada pomišljam da li je dobro i šta radi. To je ljudskost, on je tada bio normalan čovek. Ja svakako ne mogu da ga volim, jer nisam prestala da volim prethodnog", tvrdila je Tara.

