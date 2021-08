IZNELA SAM SVE NA SVOJIM LEĐIMA I UBILA SAMU SEBE POSTUPCIMA: Simova priznala čega se STIDI i šta joj je otac rekao o vezi sa ŠA!

Rijaliti učesnica Tara Simov imala je priliku da vidi klip svojih burnih sukoba, ali i diskvalifikacije koja je usledila.

"Kad se prisetiš ovim trenutaka, šta osećaš?", pitao je voditelj.

"Sramota me je što postoji zabeleženo ovako divljaštvo. Ne prija mi što sam gledala klip. Nije mi bilo dobro psihički, Marko koji je pričao sa mnom zna da mi nije bilo dobro. Nije mogla, presekla sam da ne mogu. Divljaštvo i primer kako ne treba. Iznela sam sve na svojim leđima. Nenad nije miljenik u narodu, za njega kažu da je glup. Ja imam mnogo više ružnih epiteta, pritim mlađa sam 20 godina. On je ostao tamo i istrpeo, njemu svaka čast za to. Ne mogu da razumem osobu koja kaže da je on psihički teže poneo. Za neke stvari mislim da sam dosta ispred njega, dolazim u sitaciju da mi se dešava stres. Ubila sam samu sebe sa postupcima, a kad sam izašla dobila sam i narod i medije", odgovorila je Tara.

"Tara, koji je komentar tvojim roditelja na tvoju vezu i trenutno stanje tvoje veze? Da li je tvoj otac znao događaj sa Vešticom i zašto se nije zauzeo?", glasio je tvit koji je pročitao voditelj.

"Slobodna sam, nisam sa Nenadom. Što se tiče roditelja, niko nije podržavao, niti bio protiv. Mom tati je sve super, dok ne vidi suzu na mom licu", izrekla je ona.

"Meni je to ponašanje nakon "Zadruge", jazive scene su bile tamo", ubacio se Marko.

"Što se tiče situacije sa Anđelom, stali su uz mene", dodala je Simova u emisiji "Narod pita".

