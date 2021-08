NE ČUJEM SE SA ONIMA KOJE NE ŽELIM U ŽIVOTU: Bulatovićeva iskreno o bivšim cimerima, evo zbog čega je podržala TARU I ŠA!

Ana Bulatović otkrila je kako provodi dane nakon izlaska iz rijalitija.

Bivša učesnica koja je bila bez dlake na jeziku u rijalitiju i deo mnogobrojnih svađa, sada je priznala kako se oseća.

Super sam, dane provodim radno. Kad imam vremena odmaram, u krugu svojih prijatelja, ali uglavnom radim punom parom - otkrila je Ana.

Ima li nečeg novog na ljubavnom planu?

- Slobodna sam, slobodna - rekla je Ana.

foto: Printscreen/Pink TV

Da li se neki sukob koji si imala tokom "Zadruge" nastavio?

- Ne, nije se nastavilo. U korektnim odnosima sam sa dosta zadrugara, čujem se sa njima. Sa onima sa kojima nisam bila dobra, ne želim da se čujem, niti ću, ne želim ih u svom životu. Eto - odgovorila je pevačica.

Obnovila si kontakt sa Đedovićem, kako je došlo do toga?

- Da, imali smo te svađe i rasprave na početku, dok me nije bolje upoznao. Sada smo super, čujemo se, bili smo u izlasku, super nam je bilo. Ostavili smo sve iza nas, baš ga gotivim - istakla je Bulatovićeva.

foto: Printscreen/Pink TV

Ispratila si dešavanja između Tare i Ša?

- Ša priča jednu priču, Tara drugu, ne znam šta je tu istina. Njihova stvar, ne ulazim u to. Ja sam uvek za ljubav, ne znam da li je ovo bila. Tamo sam stekla utisak da jeste, zato sam to i podržavala. O Tari posle nisam htela da sudim dok ne vidim sama. Znam da su bili ludi i toksični jedno po drugo, to je sigurno. Ne znam kako je sada - zaključila je Ana.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:14 MAJA I TARIN BIVŠI UHVAĆENI U KREVETU! Bivši rijaliti učesnik snimio svaki trenutak: Spremaju se za ZADRUGU! (VIDEO)