MIĆA NIJE MOGAO DA SE OBUZDA! URLAO NA SANJU USRED EMISIJE: Rijaliti igrač skočio na Stankovićevu, a sve zbog Karića i misice!

Sanja Stanković i Lepi Mića zaratili su u emisiji, a stariji rijaliti učesnik nije mogao da se obuzda u uvredama.

Njih dvoje dotakli su se Jovane Ljubisavljević, pa je Mića održao srčan govor.

"Razočarala sam se kad je flertovala sa Anđelom a družila se sa mnom i to meni iza leđa, tad je završila sa mnom", rekla je Sanja.

foto: Printscreen/Pink TV

"Bilo je njih koji su zaljubljeni u Stefana dve godine, ljubomora je čudo. Da kriva je zbog laži, htela je da odbrani sebe i svoja nedela. Kada je bio silan napad na nju branio sam je jer je bilo previše. Niko nije primetio to za Anđela, nego svi su spominjali Tomovića. Ja mnoge stvari koje ne vidim ja ne govorim o tome. Ovde je problem što su mnoge zaljubljene u Stefana, ja je jesam branio, nije me uvredila nikada. Ne mešam se u te odnose, samo kažem svoje mišljenje. Ne mogu neke koje su radile mnogo gore stvari da komentarišu. Ne možeš da porediš pu*enje ku*ca i je*ene poglede. Nije isto gledati nekoga i nekome pu*iti ku*ac. Jeste lagala, ali to ne može da se tako niveliše", govorio je pevač.

"Hajde malo da od*ebeš, ona je bila moja prijateljica i radila mi je to iza leđa!", viknula je Sanja.

foto: Printscreen/Pink TV

"Šta su ti bile Maja, Mina? Napadate devojku bezveze a ona čista ko suza. Treba da odgovara za laž, a ne za ove gluposti", urlao je pevač.

"Od*ebi više od mene!", vikala je Sanja.

"Operi sebe nemoj druge da kriviš!", urlao je Mića.

"Ja jesam pogrešila sve to stoji, ali ona je meni bila drugarica", pokušala je Sanja da nastavi.

"Ma nemoj molim te koliko je trajalo to? Mi možemo da se svađamo koliko hoćeš, ali ja sam realan", vikao je pevač.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/K.Đ.

