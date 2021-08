POŠTUJEM ZATVORSKI KODEKS I KRISTIJAN TO ZNA! Opasni momak zakačio se sa Golubovićem pred rijaliti, ali ga se NE PLAŠI!

Aleksandar Bogunović Zver potpisao je ugovor za petu sezonu "Zadruge". Iako je nov na medijskom nebu, javnost uveliko priča o njemu.

On je otkrio da je bio u zatvoru, te da je služio kaznu sa Kristijanom Golubovićem, a onda su krenule da se šire priče za koje budući učesnik kaže da su lažne.

Naime, medijima je odjeknulo da je Aleksandar za Kristijana rekao da mu se svi smeju, kao i da laže, što je budući zadrugar oštro demantovao, ali direktno i oštro odgovorio na prozivke koje su potom usledile direktno od Golubovića.

foto: Nikola Anđić, Printscreen/Pink TV

- Čuo sam da su me mnogi nakon intervjua isprozivali, ja sam svestan sebe i da bodem oči. Što se tiče Kristijana, boli me k*rac da se bilo kome pravdam, vidim zavozala se priča. Imam previše svojih kvaliteta, robija i ulica su iza mene. Ali zahvaljujući njima sam ovo što sam danas. Postoje neki zatvorski kodeksi koje ja poštujem i Kristijan to zna, zato mi i nije jasno zašto se peca na prvu, kada nije ni proverio šta sam rekao - počeo je Zverka, pa se osvrnuo na težak period u ozloglašenom zatvoru "Zabeli", u kom je proveo tri godine:

foto: Nikola Anđić

- Bila je situacija da lika pored mene izbodu po vratu, izbušili mu ceo obraz. Tamo ne možes da se ne zakačiš, ako mu ne daš pljugu j*benu, najmanja glupost. Malo prozivanja je bilo i lik izvadio naoštrenu kašiku, i ja sam kašiku oštrio o zid.

- Nagledao sam se raznih sr*nja, da li vi stvarno mislite da se ja plašim Kristijana. Posle svega, ja se samo plašim samo sebe. Pa vi probajte da mi ne date pljugu (smeh) - rekao je on.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/Srbijadanas

Bonus video:

00:04 TARA SIMOV PRISNA SA PEVAČEM! Rijaliti učesnica izašla u provod sa njim, grle se i zavodljivo PLEŠU! (FOTO, VIDEO)