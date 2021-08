ODUŠEVLJENA SAM PRSTENOM, ALI UPLAŠILA SAM SE! Mina otkrila da li se VERILA, a onda ispričala detalje veze sa Lukom!

Mina Vrbaški nakon završetka "Zadruge 4" započela je vezu sa izvesnim Lukom Nikolićem, koji nije poznat javnosti, a sve je iznenadila kad je istetovirala njegove ime.

Naime, ona je rešila da podeli sa svojim fanovima da je konačno srećna u ljubavi, a mi smo je zatekli u studiju kako tetovira posebnu tetovažu posvećenu dečku Luki.

Vrbaški je otkrila da li planira veridbu sa novim izabranikom, ali i kako je počela njihova veza.

- Sada radimo jednu tetovažicu, za koju mogu da kažem da je poklon i da mi je posebno drago što ću je uraditi, ma kako god da se to završi. I da dođe kraj za pet dana ili za pet godina, nikada mi neće biti žao što sam ovo uradila. Imala sam potrebu da napravim neki gest koji će možda nekoga usrećiti. Koliki god da sam period sa njim, osećam se prelepo - rekla je Mina i dodala kako su se upoznali.

- Jesam, sad već ne krijem. Mi se znamo jako dugo i sve je krenulo iz prijateljstva. Naša veza nije bila očekivana. Ti naši počeci su jako bili lepi i to bih zadržala za sebe. U sve su upućeni samo moja majka, njegova porodica i par naših zajedničkih prijatelja. Uživamo u ljubavi. Ima tu par malih neodumica, ali to je apsolutno normalno u svakoj vezi. On nije iz javnog sveta i treba da se privikne na to da sam ja dugo na estradi. O meni se pišu i istine i laži. On je neko ko me motiviše i podržava u svemu i njega ne mogu da uporedim ni sa kim.

Kako je imala prsten na ruci, Mina je ispričala da li je u pitanju verenički prsten:

- Imam prsten, narukvicu i isti takav lančić. To sam dobila na poklon za našu mesečnicu. Vodio me je i uplašila sam se kad sam ušla u radnju. Pitao me je šta želim, a ja sam mu poručila da treba da me iznenadi. Imamo isti ukus, kad je video ovaj prsten i ja sam se oduševila. Nije verenički, mnogi su slutili da jeste, ali videćemo šta će biti na kraju. Mi se znamo i dosta znamo jedno o drugom, ali još uvek je rano, iako imamo osećaj kao da smo zajedno godinama.

