JOVANA LJUBISAVLJEVIĆ JE PSIHOPATA I KATASTROFA NA 2 NOGE: Bivša cimerka ocrnila Karićevu devojku, a onda prešla na OSMANA!

Rijaliti učesnica Ermina Pašović prokomentarisala je Jovanu Ljubisavljević, sa kojom je imala žestoke sukobe.

Ermina kaže da Jovanu nije mogla da sluša tokom rijalitija, kao i da je mislila da je Stefan Karić sa njom iz šale.

"Ja sam mislila da se Stefan sprda. Jovana je imala jednu stranu da je jako bista i jako zanimljiva osoba. Znala sam da je pogledam i tačno sam znala šta misli i ona šta ja mislim. Nervirali su me njeni momenti poricanja. Ona nikad ništa nije priznavala i to je počelo da me nervira. Tad je bila priča vezana za Vladimira i ona je negirala. Devojku nisam mogla više da slušam za stolom. Puste klip, ona sve preokrene. Mene su takve stvari nervirale. Znala sam šta radi. Polazim od sebe, ja znam da izvrdam iz situacije. Neko ko je neiskusan, može da poveruje. Ona je za mene katastrofa na dve noge. Ona je za mene najlepša devojka bila, prirodna, ali je zato, po mom mišljenju, psihopata. Nije čista", komentarisala je Ermina.

"Da li si i dalje u sukobu sa njenim ocem?", pitala je voditeljka Ivana Šopić.

"Nije ni došlo do toga. On je mene prozivao. Imao je superfinale i završnu žurku, što nije prišao? Tu se sklanja i šunja, a onda iza tastature proziva ovoga i onoga. Nisu bile prozivke, nego pretnje. Neki si taksi mafijaš, a što mi nisi prišao? Ja kad imam osećaj da sma se ogrešila, nisam išla kod tih ljudi, nego kod njegovih roditelja. Ako imaš nešto da kažeš, što nisi prišao i povukao me sa strane? Kao ona stvar, čuči sa strane, a onda dođe kući i udara storije. Onda sam pronašla njegov broj telefona i kontaktirala ga", pričala je Ermina u "Narod pita".

