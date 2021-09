TARA I ŠA PONOVO ZAJEDNO?! Nakon neviđene DRAME uhvaćeni zajedno, Simova najvaljivala ZABRANU PRILASKA, a sad pao i poljubac!

Nakon turbulentne veze i još dramatičnijeg raskida, Tara Simov i Nenad Aleksić Ša ponovo su uhvaćeni zajedno.

Naime, Tara i Ša danas popodne su se, kako se navodi, sastali na Banjici, poljubili u obraz, a reper se pojavio sa psom.

foto: Printscreen/Pink

Tara se obradovala kada je videla Ša sa psom, pa ga je odmah uzela, a onda su zajedno seli u kafić.

Inače, Simova je nedavno izjavila kako je reper uznemirava, te je razmišljala da zatraži zabranu prilaska. Međutim, očigledno da je brzo prešla preko svojih reči.

- Prestao je da me proganja nakon emisije u kojoj je bio sa Sandrom Rešić, ali ukoliko nastavi to da radi, kao i mnoge druge stvari koje su se dešavale u prethodnom periodu biću prinuđena da tražim zabranu prilaska. Neću ga tužiti, to nije moj manir ali želim da budem bezbedna - rekla je Simova.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

Bonus video:

00:04 TARA SIMOV PRISNA SA PEVAČEM! Rijaliti učesnica izašla u provod sa njim, grle se i zavodljivo PLEŠU! (FOTO, VIDEO)