OTKRIVEN PRAVI RAZLOG TUČE MAJE I CARA! U telefonu mu pročitala poruke NJENE drugarica, POŠIZELA: Glupa sam, iskoristio si me!

Maja Marinković i Filip Car napravili su haos u austrijskoj prestonici, kada su se potukli u stanu u kojem su odseli, a ovo nije jedini žestok sukob koji se među njima desio. Kako saznajemo, do prvog okršaja između njih je došlo kada je Maja Filipu uzela telefon i pronašla poruke neprimerenog sadržaja.

- Ona je po prirodi ljubomorna i temperamentna i ne treba joj mnogo da plane. Pobesnela je kad je videla da se Car dopisuje sa drugim devojkama, kap koja je prelila čašu je bila kada je ugledala i ime svoje dobre prijateljice - otkriva izvor.

- Od besa nije mogla da razmišlja, sigurna je bila da ju je Filip više puta prevario, vrištala je na sav glas: "Iskoristio si me zbog popularnosti, kako sam glupa". Car je tvrdio da to nije istina, međutim situacija je eskalirala i došlo je do tuče i svega u šta je javnost već upućena. Sad se sve malo stišalo, ali pitanje je koliko će trajati dok ponovo ne dođe do haosa.

Inače, Ermina je u emisiji "Zadruga - Narod pita" otkrila da je Dragana pokušala da zaustavi tuču Maje i Filipa, da ih razdvojji, ali je zato ona izvukla deblji kraj. Maja ju je ošamarila i iz sve snage udarila pesnicom u glavu u trenucima besa.

- Prvo joj je lupila šamar, a onda iz sve snage u glavu - pričala je Ermina.

