ŠA POTPUNO IZGUBIO KONTROLU NAD SOBOM, OTKAZALE MU SVE KOČNICE! Reper uputio brutalne UVREDE i prozive na račun gledaoca! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša bio je gost u jednoj emisiji, a tom prilikom je ušao u žestok sukob sa gledaocem, a uvrede i psovke su se samo nizale.

- Aleksandar ovde, pozdrav. Ne bih nikoga kudio, zaista. Rekao bih samo da nije pristojno da se pominju cifre u današnjoj situaciji - gledatelj je pokušao da govori.

- Šta te boli ku*ac! Šta tebe boli ku*ac? Izašao sam iz bede, sam sam zaradio, to je moja stvar. Što se nisi ti borio i zaradio, kriva vam je zemlja? Šta? Svi ste džabalebaroši, šta ti da si neki fudbaler ti bi se prodao! O čemu ti pričaš? Šta je nepristojno, magarče? Boli me ku*ac, mr* u pi*ku materinu! Pametan si ku*ac, daje ti država sve ti uzmi i zaradi, ja nisam lenj pa radim! Ma ma*š bre! Ti meni kao morališeš, jedi go*va, majmune! - urlao je Ša.

- Ne nije, nisi me razumeo, šta ti je čoveče - zbunio se gledalac.

- Šta te bre nisam razmeo, jeli ti fudbaleru, odakle tebi pare za treninge? Vidiš, ja sam želeo da igram fudbal ali nisam imao za pare za to! Ja da se busam imam prava na to, moje su! - nastavio je reper sa vikanjem.

- Hteo sam da kažem da treba da bude ponosan na sebe. Hteo sam da se osvrnem na to da ljudi rade ovde za trista ili petsto eura, da nije pristojno u današnje vreme da se priča o ciframa - još jednom je gledalac pokušao da nastavi izlaganje.

- Vi svi pametni ste glupi ko ku*ac! Ja ću pričati o čemu ja hoću, ja sam radio i moleraj i u trafici! Sve sam sam uradio! Tebi su tvoji pomogli, moji nisu imali - prekinuo je Aleksić gospodina.

- Tebi niko ništa nije rekao i ja sam sam sve uradio, u moje vreme su treninzi bili besplatni - pokušao je da odgovori gledalac.

- Što me onda kudiš? Što sam ja kriv? Još ovu emisiju da uradim i nećete me nikad više videti! Ja sam u mom životu zarađivao, šta je tu loše? Indijančino jedna raspala, napu*i mi se ku*ca, si*aj ku*ac. Više mi je pun ku*ac, ja sam za sve vas gospodin! Da vas skupimo sve zajedno bolji sam čovek od svih vas - vikao je reper.

- Ti si magarac! - odgovorio je Aleksandar.

- Ja sam odgovorio na pitanje voditeljke, to su moje pare koje mi je neko uzeo, ne vidim šta je problem, ma*š u ku*ac bre! Pu*i ku*ac pede*čino raspala! - urlao je reper.

- Koji je razlog pravi tvog ovog besa? - pitala je Ivana.

- Ovo igranje igre sve vreme, ceo ovaj period što me tovarite! Ne piše nigde da ja ne smem da vređam gledaoce. Te seljačke fore ja dobro znam, nemaju šta da mi prilepe, jer nisam smrad, pa onda nađu bilo šta. Kakva je to zamerka, nije lepo pričati o parama, zar me nisi ti pitala a ja samo odgovorim na pitanje. Ne dam da me prave lošim jer svi znaju da nije tako! Je*u me portali, je*u me novinari, je*u me gledaoci, pun mi je ku*ac svega više, dosta je! - nastavio je Ša u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs/M.M.

