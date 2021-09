KOLIKI SU ZAISTA HONORARI RIJALITI UČESNIKA?! Dok neki sebi dižu CENU, JEDAN IGRAČ zadovoljan je SKROMNOM cifrom već 5 godina!

Rijaliti ponovo počinje, a sada se spekuliše se o zaradi i honorarima takmičara.

Od basloslovnih suma, do apsolutne nule, jedino je što se može tvrditi da istina ostaje između čelnika televizije i učesnika. Međutim, različite informacije dolazile su do javnosti u toku pet godina emitovanja i ogromnog broja ljudi koji su se uselili na zdanje u Šimanovcima.

Miroslav Miki Đuričić boriće se za nagradu od 50. 000 evra i ovog puta, a njegov komentar povodom honorara baca sumnju na tvrdnje mnogih zadrugara.

foto: Ata Images

- Ja sam uvek zadovoljan honorarom, a veruj mi da svi ostali lažu. One cifre o kojima pričaju, 100, 200 hiljada to su gluposti - istakao je Đuričić svojevremeno.

Stanija Dobrojević je po pisanju medija za "Zadrugu 2" tražila posebne uslove i 100.000 evra, dok je Miljana Kulić u početku svoje rijaliti-karijere uzimala svega 500 evra nedeljno, ona je za prethodnu sezonu popularnog TV formata, navodno, dobila čak 2.500 evra po nedelji.

- Tu sam zbog 300.000 evra. Pokazaću u ugovoru koliki mi je nedeljni honorar kada izađem - pričala je Kulićeva tokom takmičenja.

foto: Printscreen

Lepi Mića je svojevremeno otkrio da se takmiči već godinama u "Zadruzi" za "simboličnu sumu".

- Nemam milione, ja sam u čudu kad čujem te velike honorare. Ja sam tu za vrlo mali novac, ali vrlo veliki u ovoj zemlji. Evo, pošteno, kada nekoga na kraju rijalitija sačeka između 10 i 15.000 evra, to je ozbiljna priča. Kome je to malo, neka se bavi nekim biznisom i izađe sa milionima. Ja sam zadovoljan dobrom platom, mladi me vole... Oni koji uzimaju milione, neka im je sa srećom, ja im neću smetati - rekao je Mića za domaće medije.

Prošle godine, pevačica Saška Karan napisala je "svoju cifru" na društvenoj mreži Instagram:

- Ljudi, nude mi 400.000 evra za devet meseci. Šta da radim, ne ulazi mi se? - pitala ih je Saška pratioce, ali ipak nije ušla, ali po svemu sudeći gledaćemo je u ovoj sezoni.

Na pomen novačane naknade, tokom pregovora za petu sezonu, Dalila Dragojević mudro ćuti.

Dalila i njen suprug Dejan, navodno, od produkcije "Hepija" su za ulazak u "Parove" tražili 50.000 evra pre ulaska i isto toliko nakon izlaska iz zemunske vile. Međutim, do dogovora nije došlo.

foto: Nikola Anđić

Kurir.rs/K.Đ/Puls