SKANDALOZNA ZADRUGARKA PROGOVORILA O POZNANSTVU SA SENIDOM A onda priznala da je bila HAPŠENA: Ispalo mi je nešto što nije TREBALO

Skandalozna učesnica pete sezone Deniz Dejm je pred ulazak u "Zadrugu 5" progovorila je o poznanstvu sa popularnom pevačicom Senidom.

- Ne znam zašto je skinula moj tag, taguju je svi, a samo moj tag skinula. Upoznali smo se u jednom klubu, tada sam bila malo pijana. Ne pamtim. Njen tim mi je radio pesmu, bili smo u odličnim odnosima. Nije mi žao, treba drugima da bude žao - priča Deniz.

Jednom prilikom je bila uhapšena i to zbog toga što joj je ''ispalo nešto što ne treba''.

- Možda mi je ispalo nešto što ne bi trebalo. Ja sam sinoć dobila ponude za s*ks sinoć od puno zadrugara, tako da će me verovatno oni zavoditi - dodaje Deniz.

Progovorila je i o svom prvenstvenom zanimanju od kog trenutno jako dobro zarađuje.

- Imam ''Onli Fens'' i zarađujem puno od toga, to mi je sada posao. Poznate ličnosti me prate tamo, neki su čak i oženjeni. Imam puno fanova u Sloveniji, ali i mnogo ljudi koji me mrze. Jedan voditelj mi je poželeo smrt, to je zaista bio veliki skandal - zaključila je Deniz u emisiji "Premijera-vikend specijal".

