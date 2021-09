LJUBAVNI TROUGAO KOJI JE PODELIO SRBIJU: Sloba je Kiju prevario javno s Lunom, obe zaradile po STAN, a evo zbog čega se sad KAJE

Slobodan Radanović 2017. godine ušao u "Zadrugu 1" kao srećno oženjeni pevač kog je supruga Kristina Kija Kockar u potpunosti podržala, a onda se dogodio šok. Sloba je javno prevario svoju suprugu Kiju sa Lunom Đogani i cela nacija se digla na noge.

foto: Printscreen/PINK, Nikola Anđić

Radanović je nakon "Zadruge" izgradio dobar muzički put i njegove pesme došle su do izražaja, a javna prevara vremenom je počela da bledi. Nije ostao ni sa Lunom, ni sa Kijom već je sreću pronašao pred Jelene Đuričanin svoje sadašnje devojke.

Radanović je jednom prilikom izjavio da se ne kaje, kao i da mu je žao samo ako je nekoga povredio.

- Najteže mi je pala javna prevara. Zbog svih. Šta sam ja za ove tri godine posle rijalitija video, shvatio sam da ja nisma mnogo grešan. Svima je bilo teško, ali svi smo se izdigli iz toga. Ne kajem se ni zbog čega, kajem se samo ako je neko ostao povređen - zaključuje Sloba.

Iako je Sloba, možda, bio najveći gubitnik ovog rijalitija jer je te godine pobedila njegova supruga Kija Kockar, a sledeće ljubavnica Luna Đogani, on se nije mnogo obazirao.

foto: ATA Images

Podsetimo, Kija se prisetila svoje pobede u prvoj Zadruzi.

"Pobedila sam 2018. i izašla iz rijalitija. Ja sam sve to znala, znala sam da budem strpljiva i da taktiziram. Naučila sam koliko sam slaba i koliko sam jaka. Smatram da sem te velike stvari koja se desila između mene i Slobodana, sve ostale neke svađe su meni smešne. Kada vidim svađe oko hrane, to nije smešno. Nama je smešno kad gledamo. Ja sve pamtim, ljudi me podsećaju", rekla je Kija.

"Setim se i sama mnogih stvari, ali bilo je ružnih stvari i posle. Nešto se nikad nije snimilo, nije Zadruga ostavila toliko ružan utisak na mene koliko ono što se dešavalo posle. Ne kažem da je non-stop bilo savršeno, imala sam i ja greške, ali ništa što bi povredilo druge ljude. Mogu slobodno da kažem da nikome nisam učinila zlo kada sam bila unutra i kada sam izašla", rekla je Kija za Premijeru.

foto: Printscreen/Premijera

kurir.rs

Bonus video:

00:15 SUBOTIĆEVA SE SKOCKALA ZA ULAZAK U ZADRUGU 5: Uhvatila je trema i NERVOZA, izgleda kao LUTKA, a evo ko ju je ISPRATIO! (VIDEO)