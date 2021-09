VANJA IZ NEMAČKE ŠOKIRALA ISKRENOŠĆU: Dečko mi je bio GEJ, još me prevario sa MUŠKARCEM!

Vanja Rasova iz Nemačke, vlasnica kozmetičkog studiju, spremna je da u rijalitiju nađe svoju ljubav. Kako kaže, otvorena je za ozbiljnu vezu, ali ne i za kombinacije. Vanja je priznala i da je saznala da ju je dečko prevario i to sa muškarcem.

1 / 2 Foto: Kurir/Ana Denda

"On je tako dobar glumac, par puta sam posumnjala kada me pitao za druge muškarce da li su gej. Postojao je taj dečko kog sam upoznala, stalno me je ispitivao za ovog ili onog da li je gej, meni je to odmah bilo čudno. Te večeri se desilo da mi je prišao dečko njegov i ljubomorisao. Ja sam spakovala kofere i on je novinarima posle pričao kako je neki frajer i slično - ispričala je Vanja.

foto: Printscreen/Pink TV

kurir.rs

Bonus video:

04:20 SKANDALOZNI STIL SKANDALOZNE DENIS: Na licu ispisala NO, a izvirila joj g*za bez gaća ŠOK (VIDEO 18+)