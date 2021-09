PRVA DISKVALIFIKACIJA U ZADRUZI: Sandra REŠIĆ otkrila šta se sve dešavalo u KARANTINU, jedna devojka napravila HAOS

Sandra Rešić ulazi u rijaliti kao pevačica i kao komentator dešavanja u rijalitiju, pa otkrila i da se desila već jedna diskvalifikacija.

"Biću sve što je potrebno. Ne imponuje mi što me se zadrugari plaše. Ne bih volela da me plaše, nikoga nisam smrtno uvredila u prošloj zadruzi i nisam nikome nažao učininala. Mada mi malo prija što me se malo boje", otkrila je Rešićka, a u Zadrugu ulazi kao slobodna.

"Nemam dečka, bili smo zajedno dugo. Mi smo i pre Zadruge 4 bili na pauzama, sve se to nešto vuklo, prosto su nam se ciljevi razišli", otrkila je Sandra, koja je potvrdila da bi mogla da se zaljubi ako u rijaliti uđe visok, crn i zgodan momak.

"Ne bih samo volela da mi braća gledaju kako im sestra svašta radi po Zadruzi po tuš-kabini", sigurna je Rešička, koja je otkrila da se pomirila sa Stefanom Karićem.

"Nikad neći da zaćutim", obećala je jedno, a onda spomenula da se svašta desilo u karantinu.

"Jedna devojka je u karantinu napravila veliki problem, valjda napad panike, lupala sobu, ne znam pta, i znam da je s razlogom diskalifikovana, valjda se zove Natalija", otkrila je Rešićka.

