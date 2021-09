STANIJA UŠLA U RIJALITI, A NJEN DEČKO SVE VREME BIO UZ NJU! Marko otkrio sve o njihovom odnosu, spomenuo i Tomovića i Kristijana!

Stanija Dobrojević je ušla u petu sezonu rijaliti programa "Zadruga", a njen dečko Marko Marković je istakao koliko joj veruje.

foto: Damir Derišagić

"Ako izuzmemo njenu Ameriku i kada ide tamo, ovo je prvi put da smo ovde u Srbiji razdvojeni", rekao je Marko, a onda otkrio da li je zaljubljen u Staniju:

"Ja nju volim, zaljubljen", rekao je kratko on.

Na pitanje zašto nije i on ušao u rijaliti, rekao je:

"Bio sam jednom, video sam kako je i šta je, posle toga ne. Bilo bi joj lakše da sam tu, ali to je njen teren. Verujem joj. Ne bojim se da će doći do prevare. Ništa me ne bi poljuljalo. Ako uđe Tomović, svako ima pravo da uđe, i Kristijan. Siguran sam u našu vezu i u sebe i u nju. I da ostaje 10 meseci ja sam siguran. Imama 300 posto poverenje. Ne postoji mogućnost da uđem", rekao je on.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/A.D/M.M.

