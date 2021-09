RIJALITI OD 2.000.000 € Miljana posle ZADRUGE 5 teža za 120.000, Miki za 100.000 a Subotićka za 80.000 €! OTKRIVAMO SVE HONORARE!

Sinoć je počela sa emitovanjem nova, poslednja, peta sezona "Zadruge". Ono što svake godine posebno intrigira sve je pitanje koliko zaista novca dobijaju učesnici ovog rijalitija. Kako Kurir saznaje od izvora bliskog produkciji, samo za honorare najpopularnijih takmičare ove sezone izdvojeno je čak 2.000.000 evra.

Kao što je već poznato, od poznatijih učesnika na imanje u Šimanovcima uselili su se ili će naknadno ući Miljana Kulić, Miki Đuričić, Aleksandra Subotić.

Nišlijka će za svoje učešće dobijati 3.000 evra nedeljno, odnosno 120.000 evra za 10 meseci, koliko je sezona trajala do sada. Pčelar iz Kupinova će od rijalitija zaraditi 100.000 evra, tj. 2.500 evra po nedelji. Aleksandra Subotić prihodovaće 80.000 evra ili 2.000 evra po nedelji. Dalila i Dejan Dragojević uzimaće po 1.500 evra nedeljno, što znači 60.000 evra za celu sezonu.

Maja Marinković i njen otac Taki, kao što je Kurir prvi i pisao, uzimaće čak 30.000 evra mesečno, što bi značilo da će do jula biti bogatiji za 300.000 evra. Ni ostali takmičari neće loše proći, pa će tako Jovana Tomić Matora i Mensur Ajdarpašić nedeljno biti bogatiji za 2.000 evra, Filip Car za 2.000. Marko Janjušević Janjuš imaće daleko manji honorar od svoje bivše devojke Maje, "samo" 3.000 evra nedeljno.

Ana Korać tražila je za svoj ulazak 5.000 evra nedeljno, tj. 200.000 za celu sezonu. S obzirom na to kakav će šou Koraćeva napraviti sa Janjušem i Majom, očekuje se da će i ona ući kroz nekoliko nedelja, te da će se produkciji ovo isplatiti. Tara Simov, koja je u prošloj sezoni diskvalifikovana pa joj je bivši dečko Nenad Aleksić Ša platio kaznu, za ovu sezonu dobijaće 3.000 evra nedeljno, Lepi Mića 2.000, a Zoki Šumadinac po 1.000.

Fran Pujas će i ove sezone boraviti u "Zadruzi" za 2.000 evra, što je za 500 evra više nego u prošloj sezoni. Ukoliko uđe naknadno u rijaliti, Mina Vrbaški dobijaće 3.000 nedeljno, umesto 2.000 kao što je do sada bio slučaj. S obzirom na to da će ove godine "Zadrugom" prodefilovati oko 50 učesnika, a da će oni koji su nepoznati široj javnosti dobijati skromnih 500 evra za nedelju dana boravka u kući, dolazimo do iznosa od 2.000.000 evra.

Naravno, zadrugari će za ove iznose biti bogatiji ako ostanu u beloj kući do kraja sezone, ali kako su dešavanja u kući svakodnevno vrlo turbulentna, moguće je da neko od njih bude i diskvalifikovan ili izbačen pre vremena, tako da ove iznose neće imati u džepu na kraju.

