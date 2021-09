JOVANA MISICA ISKRENO O KARIĆEVOM UČEŠĆU U ZADRUZI 5: Doneli smo zajedničku odluku! A evo da li se plaši od PUCANJA VEZE!

Na veliko iznenađenje miliona gledalaca sinoć se na velelepno imanje u Šimanovcima kao novi učesnik ''Zadruge 5'', uselio Stefan Karić.

Ova vest je odjeknula kao bomba, budući da ga niko nije očekivao u novoj spektakularnoj sezoni Zadruge.

Stefan je napolju ostavio devojku Jovanu Ljubisavljević koja se povodom Stefanovog učešća oglasila i u iskrenom razgovoru otkrila kako je podnela njegov ulazak i razdvojenost.

foto: Printscreen/Pink

- To je bilo iznenađenje i za njega i za mene. Još uvek sam u šoku. Sve se odigralo bukvalno 24 sata pred sam ulazak, i manje. To je bila takva frka i jurnjava da se spakujemo, da operemo neke stvari, da provedemo još malo vremena. Ja još uvek nisam svesna, kod kuće sam na strimovima, pratim - započinje misica.

- Razmišljali smo zajedničkim snagama šta je najbolje, što po njega, što po našu vezu, što po zajedničku budućnost. Doneli smo zajedničku odluku da bi to bio neki novi, sigurniji početak, s obzirom da se prošle godine nismo proslavili što se tiče novca. Em što je test za našu vezu što se tiče razdvojenosti, stvarno smo svesni da nam je ljubav jaka i da će to uspeti. Kada sve prođe krenućemo u neke ozbiljnije vode - kaže bivša zadrugarka.

Na pitanje da li je njihova ljubav dovoljna jaka i da li se plaši potencijalne prevare, budući da okolnosti u rijalitiju često dovedu do pucanja veza sa partnerima koji su van rijalitija, odgovara ovako:

foto: Nemanja Nikolić

- Ne plašim se zaista. Jer nakon Zadruge 4 i paklenih 5 i po meseci ne znam šta može da me uplaši. Devojke su lepe, vidim druželjubive su jako... Neke su već uspele da budu jako blizu nekim muškarcima. Mislim ja znam kako to tamo ide, ljudi zaborave na kamere, ali ko je kakav, to se vremenom vidi. Treba da se ponaša normalno, on poznaje dosta ljudi, ali dobro zna koga ima pored sebe i ne plašim se. Sve je okej - priča Jovana

Ističe da još uvek nije stabilna, jer učešće u prethodnoj sezoni Zadruge je ostavilo posledice na nju i da će joj biti teško bez stefana u narednom periodu:

- Ja bih zaista volela da sam mu u džepu i uvek tu kad treba, da se nismo razdvojili ni na minut, a ne na potencijalnih 10 meseci. Ono što sam ja proživela je svakako ostavilo utisak i trag na mene, još uvek nisam najstabilnija. Ovo je baš šok za mene, stvarno je teško. Preda mnom je možda i teži period kada ne mogu da mu kažem šta je istina. Biću nemoćna narednih 10 meseci, ali ću mu pružati podršku koliko god je moguće sa moje strane - zaključila je Jovana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić