ŽIVIM KOD NJEGOVE MAJKE, NE IZLAZIM IZ KUĆE! Misica čeka Karića, otkrila kako podnosi RAZDVOJENOST i da li ulazi u Zadrugu!

Stefan Karić ušao je u "Zadrugu 5", dok je njegova devojka Jovana Ljubisavljević ostala da ga čeka.

Iako je izjavio da ne želi da se vraća u rijaliti, Stefan se ipak sinoć uselio u Belu kuću. Jovana je sada progovorila o njegovom učešću i njihovoj vezi.

foto: Damir Dervišagić

Da li si iznenađena što je Stefan ušao u "Zadrugu"?

- Nije uopšte bilo planirano, ni sa njegove, a verovatno ni sa strane televizije Pink. Jednostavno su odlučili u momentu da bi on bio dobar kao samostalni igrač ove sezone za taj projekat. Dobio je ponudu koja je bila solidna za to da on pristane. Zajedno smo doneli odluku da je to dobro za našu budućnosti. Pogledali smo unazad i shvatili smo da smo toliko toga prošli i da ne znam šta bi u ovoj sezoni moglo da nas iznenadi ili ne daj Bože razdvoji. Zajedničkim snagama smo odlučili da se on uputi u Šimanovce, a ja da ostanem ovde i da ga čekam.

Da li ima šanse da mu se i ti pridružiš u rijalitiju?

- Ja sam naučila u prošloj sezoni da nikada ne precenjujem svoje mogućnosti jer sam debelo platila za neke izgovorene reči. Nikada neću reći ne, ali za ovo sam ubeđena da ne želim iz razloga što to ne bi bilo dobro za moje zdravlje. Ja sam neko ko sve prihvata k srcu i ko se još uvek nije oporavio od prošle sezone. Mislim da nema tih para i tih uslova za koje bih ja mogla da pristanem jer ja i posle dva meseca od izlaska iz rijalitija nisam ona stara, kakva sam bila. Sve mi ovo teško pada, jer se rijaliti vodi napolju, a ja sada to osećam na svojoj koži. Nadam se da ćemo izdržati, ja verujem u nas i ni u jednom momentu nisam posumnjala da neka devojka može da zauzme moje mesto, kao što ni on ne brine da li sam ja ovde na sigurnom. Dovoljno smo se upoznali kroz onih pet meseci, kao da smo napolju živeli dve godine. Sve je u najboljem redu što se našeg odnosa tiče. Naravno, nedostajanje je tu u prevelikoj dozi prisutno, a pogotovo što sam ja tu uz njegovu porodicu, uz moju i uz naše zajedničke prijatelje i sve me podseća na njega. Na stimovima sam, još uvek ne izlazim iz kuće jer me zanima da upoznam sve, ali nadam se da će sve biti okej.

Da li se plašiš da će neko ući posle mesec dana u rijaliti i uneti lažne informacije da ti izlaziš, da se viđaš sa nekim momcima i da će to poremetiti vaš odnos?

- Iskreno, bojazan uvek postoji, što je normalno. Čak i da smo napolju, ovi fanatici koji indirektno pokušavaju da se umešaju u naš život i nekim svojim džojstikom pokušavaju da upravljaju nama, umeju da izazovu nemir. Ne želim da zamislim kako bi to uticalo na njega tamo, s obzirom na to da će posle nekog vremena ta neka potencijalna osoba biti tamo zatvorena sa njim i ubediti ga u bilo šta, jer je tamo manipulacija na visokom nivou. Dogovorili smo se da ništa što se unosi ne prihvata k srcu i ne veruje ni u šta, jer ono u šta treba da veruje smo mi i to što mi osećamo. Meni je možda lakše jer ga čujem i vidim, mogu da vratim klip i da budem upućena, a on je taj koji ima naše slike koje je stavio iznad svoje glave. Sumnjam da će bilo šta što pokušam da unesem biti pušteno, tako mi je bilo prošle godine. Biće mu teško, ali ja ću mu pružati podršku koliku god mogu s ove strane. Ne plašim se nikoga, jer neću davati povoda. Ja dobro znam kakva sam devojka i kakav ja život živim, bila sa Stefanom, slobodna, ili sa bilo kim, ja neću da davati povoda da bilo ko može da izvrne nešto. Nažalost, može da poljulja tamo nešto šta god da se čuje. Njega ne, jer je naša ljubav jaka, ali pustićemo vreme, ne znam kako će se odvijati. On tamo ima par ljudi sa kojima je dobar i to mi je drago, ali vidim po njemu da se ne oseća baš najbolje i da nije baš nešto raspoložen, ali sve je to u službi posla. On tamo nije otišao da uživa nego sa radi.

foto: Printscreen/Pink TV, Printscreen/Instagram

Vas dvoje ste živeli u njegovoj kući. Gde si ti sada? Da li si se vratila svojoj kući ili si ostala tamo da ga čekaš?

- Tu sam svakog da ispoštujem, njegovu majku, kao i njegovu porodicu gde on živi u njegovoj kući, imam i svoju porodicu i prijatelje. Svi pokušavaju da mi pruže utehu i da budu uz mene. Zaista se loše osećam. Ja se još uvek ne oglašavam jer mi se nisu slegli utisci. Sve je to bio šok za nas jer se prebrzo odigralo. Da smo bar imali vremena da se pripremimo. Trebalo je za sedam dana da otputujemo na još jedno letovanje, a sada od toga nema ništa i to treba preživeti sada. Neće nam biti lako, ali to je sve za naše bolje sutra.

Šta ste se dogovorili? Gde ti da boraviš dok je on u rijalitiju?

- Iskreno, meni su vrata njegovog doma otvorena i oni bi voleli da ja budem i sa njima, ali se niko ne meša u moj odabir, a ja još uvek nisam odlučila. Trenutno sam sa njegovom majkom, čuvam psa, tako da sam kod njega, tj. kod njegove majke. Videću kako se vreme bude odvijalo, svakako smo počeli da renoviramo taj prostor u kom smo planirali da živimo, pa moram biti prisutna, pa ću verovatno tamo i biti.

Kako je Osman reagovao na Stefanovu odluku da uđe u rijaliti?

- Nismo se baš proslavili što se tiče finansija prošle godine, imali smo dosta kazni i isključivo je finansijski momenat bio presudan da on odluči da ovo uradi. Svi znamo da je doba korone i da se teško živi. On je neko ko je muško i ko može da izdrži i da nas odbrani i ostane pri tom svom nekom stavu. Ja stvarno psihički ne bih izdržala da se nađem opet za crnim stolom i svim onim ljudima.

foto: Printscreen/Pink

Kurir.rs/I.B/Srbija Danas

Bonus video:

00:30 PRIČALO SE DA SU POSVAĐANI: Oglasili se KARIĆ I MENSUR iz Crne Gore i otkrili PRAVU ISTINU o svom ODNOSU!