AFERA KARANTIN SE RASKRINKAVA! Mića hteo da spoji Staniju i Marka, a otkriveno koga je teniser SKIDAO PRED RIJALITI! (VIDEO)

Voditelj je podigao Lepog Miću, kako bi odabrao svoja dva potrčka, prva u ovoj sezoni.

Pevač je podigao nekoliko zadrugara.

"Neka ustanu Stanija i Marko. Neka ustane Sandra Čaprić i gospodin iz Dubaija, neka ustane gospodin Sandi, neka ustane Deniz", krenuo je Mića, pa nastavio:

foto: Printscreen

"Stanija ceo dan danas flertuje sa gospodinom. Šatro kao šta Pablo jede, gde će da p*ša... Deniz i Sandi su imali žestoku svađu, kao i Sandra i Stefan. Tako da ovo su stvari koje sam ja primetio u ovih 20 sati ovde. Sandi za Deniz govori da je muško i da je nebitna, Deniz za njega govori da ga ni Gugl ne zna. To je interesantna stvar. Sandru i Stefana ću da odmorim."

"Ostala su ova dva para koja su po meni pokazala vrstu interesovanja. Između Marka i Stanije se očigledno vidi simpatija. Stanija se oprostila sinoć od svoje voljene osobe u emotivnom zagrljaju... Njih dvoje će u izolaciji da pokažu da li je ta emocija bitna ili ne! Možete povesti i Pabla. Stanija, vaš odnos mi je interesantan. To češkanje Pabla... Kad pogledate, isto se zove kao Marko Marković. Ja bih samo voleo da znam šta je razlog svađe Stefana i Marka?", poručio je Lepi Mića, a zadrugari su počeli da skandiraju.

foto: Printscreen

"Stefan je hteo da Marko i ja imamo neku priču. Nismo imali ništa, Marko voli da šara od devojke do devojke. Ja razumem, mlađi je od mene. Zezali smo se da će da me oženi. Ali onda smo se pokačili jer je ispao nesporazum. On je napao Stefanu i Stefan je mislio da sam ja nešto prenela. Zakopali smo ratne sekire, ja sam se izvinila što sam rekla Stefanu da je ološ, a i on se meni danas izvinio što je rekao da lažem. Staniju gotivim, drago mi je što se pojavila, jer bih sigurno ja završila u izolaciji ni kriva ni dužna. Ja stvarno nisam imala ništa sa Markom. Malopre mi je rekao da hoće da me ženi", istakla je Čaprićeva.

"Vanja, da li si imala odnose sa Markom u karantinu?", nastavio je pevač.

"Ne", odgovorila je Vanja Rašova.

foto: Printscreen

"Ne, ja sam poslednji muškarac koji ima potrebu da kažem da sam spavao sa nekom. Što se Vanje tiče, neki odnos je bio, nije bilo ono... Malo smo se jesmo nešto, bilo je malo, jeste", otkrio je Marko.

"Samo što ga nisam isterala iz sobe. Rekla sam mu nekoliko puta da neću s*ks sa njim! Hvatao si se sam dole i molio me da te gledam! To je istina", bunila se Vanja.

"Lažeš! Njena poslednja rečenica je bila: "Idi u sobu po punjač, ja te čekam", brata mi mog! Stefan je pobrkao osobe. Ono što je pričao o Vanji, to je bilo kod one druge tamo. Vanja se pravi svetica. Skinula si grudnjak!", urlao je Osmakčić.

"Otišao sam po punjač, a kada sam se vratio kod nje, zatekao sam drugu osobu tamo! Neka ustane sama ta osoba", poručio je Marko, a ustao je Sale Luks!

Kurir.rs/K.Đ.

