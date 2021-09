AFERA SVASTIKA I ZET TRESE BELU KUĆU Finalista ZG optužen da je bio sa sestrom svoje ŽENE, Viktorija priznala: Nas dve NE PRIČAMO!

U Beloj kući je protekle noći zavladao potpuni haos i to sve zbog toga što je pevač Nikola Grujić optužen da ima aferu sa svojom svastikom Viktorijom Mitrović.

- Podigao bih Sandru Čaprić, da ponovi ono što je rekla za Nikolu Grujića - rekao je voditelj.

- Pre nego što sam ušla u Zadrugu, gde se pojavio neki Grujić Nikola pevač, potpisujem ugovor i dolazim da pravim profil. Ja čujem da su njih dvoje u vezi, tačnije da je on sa svojom svastikom, ustvari sestrom od svoje žene! - rekla je Sandra.

- Da li ste normalni da čoveku rasturite brak? Pričate o nečemu što si čula a ne što jeste, da li ste bolesti da prićate ovo alo? Rasturate čoveku brak ovo jeste rijaliti ali ne preterujte, ja ne znam šta je ovo - urlao je Miki.

foto: Printscreen/Zadruga

- Da li si ti Viktorija čula za ovo pre? - pitao je Milan.

- On je sa mojom sestrom od tetke a ne sa mojom rođenom sestrom. Ja nju nisam ni videla dve godine, ni njega ni nju. On ima dvoje dece sa njom. Ja sa njom ne pričam, to je naš porodični konfikt. Naša porodica se ne viđa, ja ga do preključe nisam videla. On voli žene muziku, pevač je to je prirodno. Ona je jednom izljubomorisala jer smo se zatekli na istom slavlju - pravdala se Viktorija.

- Ma kako je to dospelo do javosti tek tako ako je to izmišljena priča, o čemu se ovde radi - urlala je Dalila.

- Ja ništa nisam uradila i ne pravim priču - vikala je Mitrovićeva.

- Odakle ti i koliko poznaješ Viktoriju? - pitao je Milošević Nikolu.

- Iz viđenja. Mogu li ja da pričan. Pet šest devojaka ja znam par dana ovde i zagrlim ovako usput - počeo je Nikola da priča.

foto: Printscreen/Zadruga

- Vi ste se mazili kad ste sedeli na klupi, ja videla - dodala je Sandra.

- Nije me mazio po licu, saslušajte me, pričali smo da ako bude nešto hteo da napravi zbog nje, ja to neću dozvoliti - pravdala se Viktorija.

- Zašto bi ti bio uopšte blizak sa sestrom tvoje žene na koju je ona ljubomorna? - upitao je Milan.

- Šta sam trebao da uradim da je gurnem? - rekao je Nikola.

- Šta ti uopšte imaš da pričaš sa njom i da je maziš, kad si imao problem zbog nje - pitala je Dalila.

- Zašto je tvoja žena bila ljubomorna na nju? - pitao je voditelj.

- Na pauzi svirke je došla da se pozdravi i rekla sam pozdravila te je rođaka, to je sve i ona je poludela - izjavio je Grujić.

- Rekla sam pozdravi Mašu i sve kod kuće - rekla je Viktorija.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nema potrebe da neko zna za mojenesuglasice kod kuće. Na Dalilino pitanje odgovor je da ne želim da se zna da mi u porodici ne pričamo međusobno - naveo je Nikola.

- Samo smo se dogovorili da budemo u korektnim odnosima jer smo ovde gde smo - dodala je Mitrovićeva.

- Ti moraš da znaš gde si došao i da se ovde sve zna i da ovde o svemu mora da se priča - rekao je Đole.

- Njemu je Matora večeras pomenula da ta priča postoji - dodao je Milan Milošević.

- Rekao mi je, nemoj da pričaš to ne treba mi da se pokrene ta bolesna tema - odgovorila je Jovana.

- U studiju ste se mazili - dobacila je Irma.

- Nemam potrebe da lažem, šta vam je - rekla je Viktorija.

foto: Printscreen/Zadruga

- Zašto kažu svi da ste Luna i Sloba? - pitao je Milan.

- Ja se ne vezujem za ljude tako lako, mnogi su me povredili i mene to ne zanima - nastavila je Mitrovićeva.

- Bio je zaključan sa njom dva sata u sobi u karantinu, ne znam šta su radili ali bili su zaključani - rekla je Irma.

- Mi ni u jednom trenutku nismo bili zaključani - negirala je Milica.

- Ako je ovo iscenirana priča, koja je smjišljena za ulazak u rijaliti treba da vas bude sramota - ubacila se Dalila.

- Ja bih ti je*ala mamu, vikala bih i rekla šta ćutite, svima redom bi je*ala mamu, da spasim ženu, odbranim sebe i porodicu. Malo pre sam ti rekla odmah ustaneš je*eš mater nema šta da čekaš reč, odmah kažeš i sje*eš sve redom! Mene da gleda žena sa decom kod kuće ovde bi haos bio - vikala je Matora.

- Nikola, zašto je tvoja žena ljubomorna na sestru od tetke? I zašto ti je ležala u krilu? - pitao je Lepi Mića.

- Nije ona meni, nego njih dve - pravdao se Nikola.

- Jeste, gore u apartmanu u Šimanovcima - ubacili su se Sandra Čaprić i Dino Dizdarević.

- Jeste, ležala sam u krilu, jeste, ljubomorna mu je žena i to je to! Ja nemam problem da priznam, priznajem, ležala sam. Ona je zvala kad je čula da ja ulazim da se raspita za mene - poručila je VIktorija.

- Kad je Marko pričao vic o svastici, Nikola je pozeleneo - ustala je Sandra Čaprić.

- Ja cenim Nikolu jer i on mene ceni. Hoću ovo da kažem. Ako ćemo iskreno, meni je Sandra rekla ovo i ja sam to čuo. Ima taj jedan vic za svastiku, ide ovako: "Muž i žena otišli kod svastike na ručak, žena dobije poziv, mora da ide, ode žena. Svastika i muž ostali, piju jednu flašu vina, druga, i peta, desilo se. Muž završio sa tim, odlazi u WC, umiva se i kaže sebi: Gde si, pašo?". On kad je čuo taj vic, nije mu bilo dobro - otkrio je Marko Osmakčić.

- Ona je rekla: "Možda smo se j*bali, možda ne, vi zaključite da li smo?". Koga oni zezaju? Iznervirao sam se, idem na cigaretu - pobesneo je Fran Pujas.

Kurir.rs/M.M.

