STANIJA I ZONJIĆEVA IZGLADILE ODNOS! Sad je otkriveno zbog čega su se POSVAĐALE, a starleta priznala: Kod mog Marka to ne PROLAZI!

Starleta Stanija Dobrojević i pevačica Marijana Zonjić iskoristile su vreme dok traje igrica u rijalitiju da porazgovaraju i stave sve karte na sto.

Njih dve bile su najbolje drugarice, a sada su rešile da izglade odnos.

foto: Printscreen

"Da li ti znaš koji je naš sukob, da li si ga pitala?", pitala ju je Marijana.

"Ja sam čula u emisiji da si ga komentarisala, želela sam da se zaustaviš. I videla sam da si se sprijateljila sa nekim ljudima, morala sam da se povučem. Ti si se na neki način i izvinila Marku", objasnila joj je Stanija.

"Da, pružila sam mu ruku", priznala je Marijana.

foto: Printscreen

"Ti si meni do kraja ostala lojalna, nisi me pljuvala. Druge su mi mešale i u vezu. Kod Marka to ne prolazi... Mi se slažemo, dobar je dečko, sve ide glatko", nastavila je Stanija.

Kurir.rs/K.Đ.

