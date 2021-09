ZANIMA ME KAKO SE ZOVE GOSPODIN! IMALA JE ODNOSE SA TROJICOM U KARANTINU: Ljuba Pantović osula po Deniz, odmah ju je PROVALILA!

Ljuba Pantović komentarisala je sve aktuelnosti iz ''Zadruge 5'', a posebno Deniz Dejm.

Fitnes instruktorka bez dlake na jeziku govorila je o atraktivnoj zadrugarki koja je mnogima privukla pažnju.

foto: Printscreen/Red Tv

"Zanima me kako se zove onaj gospodin koji se predstavlja kao žena. Zadnjica, noge, kukovi... To su sve proporcije jednog muškarca. Videla sam ga/je, lice bez šminke i suviše odaje. Rečeno mi je da je ta osoba imala seksualne odnose sa tri osobe u karantinu. Ne bih da ualzim u privatnost, ali rečeno mi je da je da je Deniz imala grupnjake u karantinu", priča Pantovićeva.

foto: Printscreen/Premijera

"Taj koji veruje u sve svoje projekcije, pa čak i poveruje, taj je genije. Meni je psihologija jača strana, ta osoba misli da svi znaju to što ona ne želi da se zna. To je podsvest koja radi, da je žensko, da je onlifans riba, ja sam žensko, pokazujem ženske atribute, to je ono nasilno, što u podsvesti muči tu osobu i govori joj možda neko znanje što ti ne bi dala da znaš", priča Ljuba u emisiji "Pitam za druga" na Red TV, pa nastavlja:

"Znaš zašto joj je pisalo ''No'' na faci? Tražila je od našeg šminkera Veljka da je šminka, on nije pristao i zato je morala da stavi ''No''. Mora neki fazon da se smisli."

foto: Printscreen/Red Tv

Kurir.rs/K.Đ.

