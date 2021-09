JANJUŠ MUVAO PEVAČICU NA URNEBESAN NAČIN! Njegove reči će vas dovesti do SUZA: Meni treba nešto da me vodi kroz život! (VIDEO)

Irma Serjanić i Marko Janjušević Janjuš su se osamili u dvorištu i uživali u smejanju do suza! Košarkaš je u svom stilu počeo da muva pevačicu.

- Celo veče samo tebe gledam, jesi li primetila to? - rekao je Janjuš.

- Jel ti se sviđam? - nastavio je Janjuš.

- Čim sedim ovde sa tobom - pokušala je da odgovori Irma.

- A da te pitam par pitanja iskrenih? Ja bih voleo da budemo jedan duži period zajedno, dok nas smrt ne rastavi - govorio je Marko.

- Zbog čega bi umro za mene? - pitala je Irma.

- Ti bi me dokrajčila! - dodao je košarkaš.

- Ne bih mogao da te ispratim, jer ja ne mogu da se odvojim od tebe! Što me gledaš tako provokativno? - dodao je košarkaš.

- Kakav bre pogled? Imaš pancir - smejala se Irma.

- Šta će biti ako se promenim? - pitao je Janjuš.

- Ja ne volim promene od sedam dana, ja volim da vidim te promene - nastavila je Irma.

- A jel ikde na bolje, šta misliš, a? - pitao je Marko.

- Deluješ mi najozbiljnije od svih, meni treba nešto da me vodi kroz život, da me gura napred, da me nosi - smejao se Janjuš.

- Ti misliš da sam ja toliko jaka na puhanju? - pitala je pevačica.

- Nisam te zamišljao na puhanju - zacenio se Janjuš.

- A kako si me zamišljao? - smejala se Irma.

- Zamišljao sam te da šetamo i idemo na večeru, nisam imao ništa obučeno, a ni ti - smejao se Janjuš.

