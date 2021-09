MATORA DOBILA SPECIJANI ZADATAK! Postaće NJEGOVA senka 24 SATA, a evo kome će zagorčati boravak na imanju! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora išla je na razgovor kod Drveta mudrosti, pa izrazila želju da zagorča boravak u rijalitiju jednom određenom zadrugaru, a onda je usledio i specijalni zadata.

- Želim malo da pratim ovog Slovenca (Sandija), želim da mu budem senka. On stalno ide u onom šortsu, ja bih isto išla u šortsu i pratila ga, samo da vidim kako je. Pokušao je da glumi Kristijana u pabu, mislim da je to gledao. Samo želim da mu malo pokažem kako izgleda to - predložila je Matora.

- Imaćeš zadatak da u narednih 24 sata budeš njegova senka. Počinješ odmah - reklo joj je Drvo.

