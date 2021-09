MENSUR SE POKAJAO ZBOG PRISNOG ODNOSA SA MILICOM (17): Ne želim da je povredim! Emocije će me KOŠTATI, samo da ne bude skupo!

Mensur Ajdarpašić priznao je Drvetu mudrosti sve o odnosu sa Milicom Veselinović, a čini se da se Mensur već pokajao što je prešao "granicu" prijateljstva, kako on sam kaže.

- Možda sam malo požurio, već sam stvorio neko opterećenje. Nisam siguran šta hoću, ne želim da je povredim, uživam u svemu tome, ali nisam siguran. Više bih da se krećem, da ne ulazim sada u neke ozbiljne stvari. Emocije ne možeš kontrolisati, emocije će me i ove godine koštati, samo da ne bude skupo. Mlada je i puna ljubavi, željna je pažnje, ja to volim i to mi prija. I ja sam kao neko dete, voli da se grli, mazi, ja to isto volim. Mislim da sam malo požurio. Znam koliko mene zna da muči i optereti neka stvar koja nije u redu, samo pritisak će mi stvarat. I ona se malo prepala pritiska, šta će joj reći porodica, boji se same sebe. Ona je posesivna, ljubomorna, a ja volim ovamo i onamo, volim da se družim sa devojkama. Ne sme mi se to sve dogoditi i ove godine, ne, ne - priznao je Mensur.

Kurir.rs/M.M.

