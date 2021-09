STANIJI TREBA JAK MUŠKARAC: Sale Luks svim silama se trudi da OSVOJI starletu, ona mu odbrusila, pa iznela TAJNE! (VIDEO)

Stanija Dobrojević i Sale Luks razgovarali su na radiju o njihovom prijateljstvu.

Sale je otkrio koliko se trudio da časti Staniju na sinoćnoj žurki pićem, ali nije imao dovoljno novca:

"Ja sam se jako trudio da nabavim novac da joj kupim piće. Njoj treba jak muškarac."

"Moj dečko mene prati dve godine, i jako je stabilan i jak", odgovorila je Stanija.

"Ne kažem ništa, ja sam se samo trudio da joj pokažem da mi je bitna", rekao je Sale, a Stanija se nadovezala:

"Jako ružno što je to izjavljivao, i drago mi je što se ispravio i što je to rekao. On je želeo da snimi duet sa mnom i onda je stupio u kontatk sa mojim timom. Na njemu je bilo da plati to, meni je moj tim rekao kako to ja da radim. Čak su mi rekli da ne idem na nastupe sa njim."

