SAD JE SVE JASNO! Kristijan začudio mnoge što nije odmah ušao u RIJALITI, a evo kada će se to DESITI!

Kristijan Golubović nije ušao u "Zadrugu 5" sa ostalim zadrugarima, na iznenađenje mnogih.

Naime, stariji rijaliti učesnik iz određenog razloga sada ne boravi u rijalitiju.

- Kao što sam vam već rekao, svi oni imaju različite ugovore, a mnogi od njih nisu ugovorom vezani da uđu na početku rijalitija nego, da bi se održala pažnja gledalaca, jedno po jedno. Tako se, primera radi, tek čeka ulazak Maje Marinković, Radomira Marinkovića Takija, Jovane Ljubisavljević i drugih - ispričao je izvor i dodao:

foto: Printscreen/Pink

- Ipak, Kristijanov ugovor je pravljen u odnosu na ugovor Stanije Dobrojević koja je, čak i godinu dana nakon cele one drame, izričito tražila da se ne nađe u isto vreme sa njim u Šimanovcima. Kako su oboje važni za gledanost, prvo je ušla ona, naročito zato što će se u Beloj kući zadržati samo mesec dana.

- Kada ona napusti "Zadrugu" ulazi Golubović, tako da do susreta neće doći. Postoji, eventualno, mogućnost da provedu svega nekoliko dana zajedno pred kamerama, ali Dobrojevićeva je bila izričita da ne želi da deli životni prostor sa njim jer se oseća nesigurno - dodao je izvor.

foto: Printscreen/Magazin In

- Pa, sećate se šta je bilo prošle godine. Do samog kraja je prolongirala svoj ulazak, a kad je videla da će Kristijan ostati do kraja, potpuno je digla ruke od rijalitija, tako da je to bila jedna od retkih stavki koju je zahtevala prilikom potpisivanja ugovora - zaključio je izvor.

Podsećanja radi, razdor oko para je nastao još pre nekoliko godina kada su zajedno boravili u rijaliti šou-programu "Farma" nakon čega mu je, prema rečima nekadašnjeg robijaša, rijaliti zvezda ostala dužna pozamašnu svotu novca jer su je navodno njegovi glasači doveli do pobede. Prilikom suočavanja na sudu, rijaliti zvezda je odustala od tužbe, te su pružili jedno drugom ruku pomirenja, ali, kako sama ističe, ne oseća se sigurno da boravi sa njim na istom prostoru.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/Puls

