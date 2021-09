KAŽU DA JE ANĐELA NAJLEPŠA U RIJALITIJU: Đuričićevu pitali koji muškarac joj je najbolji FRAJER, a knjiga spala na 2 SLOVA (VIDEO)

Anđela Đuričić dobila je pohvalu od gledalaca, koji su joj postavili zanimljivo pitanje.

Naime, oni tvrde da je Anđela najlepša u kući.

foto: Printscreen

- Najlepša si devojka u Zadruzi, koja bi dva momka izabrala da moraš da budete bliski? - glasilo je pitanje.

- Nisam ovde došla zbog veza niti sam raspoložena za to. Kada bih morala, ovde nema mojih tipova, nemojte pogrešno da me shvatite. Mnogo lepih ima, ali ja nisam upoznala 1 posto ljudi ovde. Mesur, Janjuš, Fran, Mateja, Stefan i to je to... Na prvi pogled smatram da mi deluju da su Mateja i Stefan najkulturniji momci - rekla je Anđela.