DALILA JE BILA AFTER DEVOJKA, ZAJEDNO SMO PROVELI NOĆ: Ademir izneo prljav veš i Dragojevićeva EKSPLODIRALA! Pljušte uvrede! VIDEO

Ademir Peleš, rijaliti učesnik Miljani Kulić je rekao da je bio sa Dalilom Dragojević u šemi, a sada su dobili priliku da ispričaju sve.

Dalila i Ademir došli su u žestok sukob, jer je Dalila tvrdila da se to nije desilo.

"Mene je sramota ako je on to pričao. Moram da kaažem da sam ja tada bila maloletna, i nije mi jasno šta je on tražio sa maloletnicom. Sa druge strane ja njega poznajem iz neke druge priče, a on je rekao to. On kaže da nije ni znao da sam ja udata, a ja njega poznajem od pre 12,13 godina. Pele je rekao da je on bio vlasnik kluba u kojem sam ja izlazila, a onda je meni slao poruke i ja sam ga odbijala, a on mi je nakon toga pretio pištoljem i rekao da ja moram da se sklonim na drugu stranu ulice kada ga vidim. Mene je jedan momak koji je sada pokojni zaštitio od njega. On je pričao da me je kresnuo a jednu noć. Njemu je trebala priča za ulazak u rijaliti. On glumi ovde sšemekra, a svi znaju koliko je pretio devojka. On glumi ovde kulturicu sa naočarima, napolju je bio potčko krimosa, dilovao je drogu a sada je došao da pravi priču preko mojih leđa, a ne da priča da je kr*snuo Dalilu", rekla je Dalila.

"To je bilo tako. Bilo je davno sve to", rekao je Pele.

"Javno se obraćam svojoj sestri, da podnese tužbu protiv ovog čoveka. Imamo sve dokaze", rekla je Dalila.

"Ja sam znao sve. Videli smo taj članak. Moram da kažem da je meni Dalila sve ispričala i bili smo u Tuzli i ljudi su meni to sve porekli, mada meni su jasni ti prikačci koji žele da uđu u rijaliti, a vidi se sve. Nama su ljudi sve pokazali šta je on sve radio. On je ganjao novinare da bi ušao ovde, ali nije uspeo. Ja sve znam jer su meni ljudi sve rekli. Svi znaju što si bio u zatvoru, da si podvodio", rekao je Dejan.

"Nasilniče jedan, tukao si žene, bubnu opnu si povredio devojci, ne čuje zbog tebe. Juče kao braniš Irmu, a ti nasilnik nad ženama", nastavila je Dalila.

"Ma ti si bila after devojka, svi znaju šta si radila i kako", govorio je Pele.

"Ma, ne laži, ti si svoju bivšu ženu zatvorio u kuću. Ti si jedna drugara, detetu nisi dao pare, nisi alimentaciju platio uopšte. Bio si diler, namučio si onu ženu. Ti si samo bivši, bivši kriminalac, bivši diler", pričala je Dalila.

"Ja sam sa njom bio na jednu noć i neka ona priča šta hoće. Mi smo bili u sobi, čak smo oborili i peglu. Sve se tako desilo", pričao je Peleš i nastavio da tvrdi da se to desilo.

