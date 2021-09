IMAM DVOJE DECE, NEMAM VREMENA DA MISLIM O ANI KORAĆ: Aleksandra pred rijaliti priznala sve o Davidu, Peci, ugovoru i SKANDALIMA!

Atraktivna rijaliti zvezda Aleksandra Subotić na veliko iznenađenje fanova rijalitija, počasni je učesnik rijalitija ''Zadruga''.

Neposredno pred svoj ulazak, Aleksandra je razvezala jezik o gorućim temama i svom učešću.

Kako je došlo do toga da uđeš? Šta ti je rekao Peca?

- Dobila sam stvarno sjajnu ponudu. Ulazim da obezbedim sebe, zašto da ne. To mi je jedini cilj i jedini motiv ulaska u rijaliti.

foto: Printscreen/Instagram

Da li možemo da očekuje staru tebe ili?

- Možete da očekujete novu mene skroz! Nisu mi jasni ljudi koji ne napreduju. Nadam se da ću ostati ovakva srećna i nasmejana kao napolju, volela bih da nađem bar dvoje ljudi koji će me relaksirati i nasmejati.

Dosta se spekulisalo o odnosu sa tvojim sadašnjim partnerom, da li ste izgladili odnos?

- Mi se nismo ni svađali, ja sam napravila jednom skandal. Nama niko ništa ne može da poremeti. Naša veza je jaka, i specijalna, mi smo takvi kakvi smo. To kad biste gledali bio bi najgledaniji projekat definitivno. Isti smo, on je muška verzija mene, ali njega ne možete očekivati u rijalitiju. Ne voli mediji, zato mi se i sviđa.

Da li ti je Peca velika podrška u svemu ovome?

- Nije mi podrška. On ne misli da mi je mesto u rijalitiju, ja njega razumem, ali o on mene razume. Ja imam 24 godine, ne znam šta nosi dan, šta nosi noć. On jeste imućan i ima sve, ali ja želim da imam nešto svoje. To što smo mi u ljubavi, nema veze, ja ne želim da budem sponzoruša. On meni i deci daje, ali ja želim da imam svoje. Svaki muškarac želi da mu žena bude uspešna.

foto: Printscreen

Kako ti se čine novi zadrugari?

Ispratila sam ko ulazi, i to što sam videla, uopšte mi se ne dopada. Smatram da su to jako loši ljud. Sam šljam! Ništa pozitivno nisu pokazali, čast izuzetcima. To su ljudi bez lica, bez mišljenja, bez stava, došli su tu da menjaju krevete, kao javna kuća. Ne želim da se zbližavam ni sa kim. Biću u korektnim odnosima, ali prijateljstva ne planiram da stvaram u rijalitiju.

U kakvom si odnosu sa Majom Marinković i da li bi joj bila podrška u onakvim svađama sa Janjušem?

- Ja nju volim, ona je meni draga. Nas dve imamo drugačije ciljeve u životu, jedna drugoj nismo konkurencija, mi smo drugarice iz srednje škole i volela bih da to tako i ostane. Neću joj biti podrška u onakvim situacijama nervnih slomova, kao pravi prijatelj ću joj reći da njoj to ne priliči. Nadam se da će Maja porasti.

foto: Printscreen

Koga ne bi volela da vidiš od starih učesnika u novoj sezoni?

- Nikog ne bih volela da vidim! Šalim se! Uvek je zanimljivije i lepše kada uđu novi ljudi. Što se tiće starih, oni idu iz rijalitija u rijaliti, ne napreduju, to je sve ispričana priča, ne postižu ništa. To su sve trla baba lan da joj prođe dan.

Ana Korać je nedavno istakla da je mnogo iznad tebe, Maje, Janjuša i Davida, da bi se ponovo našla u rijalitiju sa vama. Kako ti to komentarišeš?

- Nas dve nemamo nikakvih dodirnih tačaka. Ne znam šta je sa njom i tim komentarima. Mene ona ne zanima! Ta devojka za mene ne postoji. Nisam joj ništa uradili, niti naškodila, šta više, ona je meni i još ona mene komentariše. Ta devojka meni ne priliči. I da bude u rijalitiju, meni ona ne smeta. Njoj je dosadno u životu, ja imam dvoje dece, nemam vremena da razmišljam o Ani Korać.

Šta misliš kako bi prošao susret sa tvojim bivšim verenikom Davidom Dragojevićem u slučaju da dođe do toga?

- Može da uđe u rijaliti. Mene dečko ne zanima uopšte i ako će da uđe u rijaliti da se svađa sa mnom, on je dečko zaista zaostao. Mislim, svakako je zaostao.

foto: Kurir/Ana Denda

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

Bonus video:

00:08 MISICA DOBILA BESNU MAŠINU OD KARIĆA: Stefan ostavio LOVU i Osman mu ispunio želju, evo u kakvom autu se sad VOZI JOVANA! (VIDEO)