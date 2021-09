ZNAO JE DA SAM JOJ SESTRA I NASTAVIO JE DA ME MUVA! Viktorija otkrila sve detalje afere SVASTIKA I ZET, ovako se Nikola pravdao

U "Zadruzi" održana emisija "Pitanja gledalaca", a jedno od pitanja bilo je za Viktoriju Mitrović.

- Da li ti se sviđa Nikola? - glasilo je pitanje.

- Danas sam rekla tamo kad je bila emisija, rekla sam da mentalno kao karakter i šta izjavljuje, to mi se ne sviđa, a fizički je lep dečko - istkala je Viktorija.

- Ja bih voleo da Viktorija ekskluzivno izjavi sa kim je sve bila ovde - ustala je Irma Sejranić.

- Fizički je lep dečko, zašto da ne - dodala je Mitrovićka.

- Ova tema je jako bitna, pričao sam juče sa Viki o ovim stvarima, neke stvari su mi jako čudne. Da joj se on na svadbi udvarao, pisao posle, hteo da bude sa njom. Ona kaže da je Nikola hteo da se to desi, da je to želeo. Zbog čega bi sestra bila ljubomorna na nju? Kada je Nikola shvatio šta je uradio, došao je kod kuće da se izvini i žena je nju napala. Ona kaže da je on nju muvao i hteo da bude sa njom - rekao je Lepi Mića.

- Da, on je mene natovario. Moja sestra je, znajući njegovu narav, uradila to. Možda je trebalo ja da joj javim, ali sam prećutala. Ona je mene napala za svog muža da sam ja kriva, a ja nisam kriva. Ja sam se poverila svojima, pa se saznalo. U suštini, nije bilo ničeg više od njegovog flerta - dodala je Mitrovićka.

- Ona njega štiti, zbog sestre ne želi da kaže nešto više, a trebalo bi. Priznaj kako je stvarno bilo. I kad je skontao da si njena sestra, nastavio je da te muva - ustala je Nevena Savić.

- Da. A ja sam dobila sve uvrede jer je ispalo da sam ja kriva. Ja nisam kriva, on je mene muvao na toj svadbi - potvrdila je Viktorija.

Ja mislim da je sve pogrešno protumačeno sa njene strane. Ja to veče nisam imao tu nameru - pričao je Nikola.

- Ti kada popiješ ne znaš gde ti je d*pe, gde ti je glava. Zvao si me da idemo dalje, to je za mene flert. Htela sam da ga zaštitim, a natovarila sam sebe! Ispala sam k*rvetina. Mene je sestra tada iznap*šavala i od tada ne pričamo, kao da sam ja kriva. Ja sam tu radila kao konobarica na svadbi, on je pio. Štitila sam ga, onog dana sam natovarila sve na sebe - poručila je Viktorija.

- Verujem da je ovo istina, jer Nikola nijedne sekunde nije ustao da reaguje - poručila je Sandra Rešić.

- Svako može pogrešno da protumači - zaključio je Nikola.

foto: Pritnscreen

kurir.rs