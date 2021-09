STANIJA I CAR PRIZNALI DA JE MAJA ABORTIRALA JANJUŠEVO DETE! Košarkaš se poneo SRAMNO, otkrio detalj, MUK u Beloj kući (VIDEO)

Mesecima se pričalo da je Maja Marinković abortirala dete s Markom Janjuševićem Janjuše, a sad je Stanija otkrila da li je bila njena podrška u tom periodu.

foto: Damir Derišagić

- Sram bilo tog što je poslao pitanje. To je privatna stvar. Ja sam to saznala pre ulaska ovde. Znam svaki detalj. Bilo mi je krivo što je prošla kroz taj trenutak. Desilo se posle te "Zadruge" letos da je stvarno bila u drugom stanju. Radila je sve da dođe do njega, on nije hteo da se javi na telefon, išao je da se slika sa Anom, nju je to pogodilo. Meni je ovo jako strašno. Posle sam čula da je ušla u vezu sa Carem, tako izranjavana, on se sad ograđuje. Meni je Maje žao. Kad sam došla za Novu godinu i dala joj savet, dobila sam nikad veći hejt. Maja je jako ispovređivana. Nadam se da se sada oporavlja, ona ide dalje, ali nekako ide u veći problem. nadam se da Car neće biti još jedan u nizu koji će je povrediti. Maja nije okej. Rekla sam joj: "Majo, biraj normalnog" - ispričala je Stanija.

foto: Printscreen/Pink

- Ja se ne ograđujem od nje, rekao sam da smo imali nešto 40 dana, i otom-potom - dodao je Car.

- Maju niko nije priznao, j*bete je, pa je šutnete. Smatrate je krpom - pobesneo je Lepi Mića.

- Znam da je Maja bila trudna, Janjuš možda nije bio svestan, Maju je povredilo što je Janjuš kačio slike sa Anom, kupovao kolica za psa sa Anom Korać, pričao da im je sin... - potvrdio je Car.

- Ti si ovde govorio da se Janjuš loše ponašao prema njoj, a ti isto radiš. Niko je ne poštuje - zamerio je pevač.

- Janjuše, samo da te pitam nešto. Ti si neko ko se svake godine raspameti kada čuješ tužne priče o roditeljima i ostavljenoj deci. Kako sad ovako? - pitao je Milan.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen/Instagram

- Ja nisam bio siguran da je to tako. Rekao sam joj: "Ako si trudna, rodi, ja ću sve da snosim, ali nećemo da živimo zajedno". Tako je bilo. Nisam verovao i plašio sam se viđanja sa njom po gradu, jer sam se plašio da više neću moći da se viđam sa Krunom jer je svašta pričala. Nisam želeo da je vidim. Rekao sam da ću sve da plaćam, ali da ne živim sa njom. Sada mi jeste drugačije, ali šta je, tu je - odgovorio je Janjuš.

