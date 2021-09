MATORA BACILA OKO NA IRMU: Dopada mi se što je psihopata, drčna i bezobrazna! Evo kako je reagovala pevačica (VIDEO)

Jovana Tomić Matora nazvala je cimerku Irmu Serjanić klošarkom, a potom su usledile ovacije.

- Matora, zašto misliš da je Irma klošarka? - glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

- Tako ja njoj u šali kažem, iznervira me, pa to kažem. Sve najlepše mislim o njoj za sad. Ali smo se dogovorile da jednom nedeljnom imamo pretres, pa ćemo za tri meseca da vidimo kako ćemo. Dopada mi se što je psihopata, inteligentna, ima dozu kvarnosti. Podseća me na jednu osobu i to me kopka u poslednje vreme, pa pomislim na tu osobu. Drčna je i bezobrazna - rekla je Matora.

- I ova će te tući - dobacio je Miki.

Kurir.rs/K.Đ.