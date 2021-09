TUČA U ZADRUZI ZBOG SMRDLJIVIH NOGU! Damiro NASRNUO na Dina, Fran umislio da je GLAVNA FACA, zapretio diskvalifikacijom!

Noća je došlo do sukoba Dina Dizdarevića i MC Damira, u koju se umešao i Fran Pujas. Njihova svađa se, nakon toga, nastavila u spavaćoj sobi, kada je Fran zapretio Damiru.

- Dovešću te do toga da odeš kući, nemoj da se kačiš sa mnom! Ti si ga počeo iz čista mira vređati, on tebe nije vređao! Ti meni govoriš nešto za Paulu i Tomu, mene boli ku*ac za njih, ne možeš me isprovocirati - govorio je Fran.

- Ti mene nisi ni pitao šta se desilo, a nikada me ne možeš dovesti do toga da odem kući, mnogo si se uzdigao. Nisi video ništa, ne znam što si protiv mene - branio se Damiro.

- Nemoj da se kačiš sa mnom, biće ti nelagodan boravak ovde, budeš li nastavio ovako - nastavljao je Pujas.

- Što, je l ti držiš Zadrugu? Evo ga i ovaj Dino, dva dana mi smeta, jer sam rekao da mu smrde noge. Ja ginem za ćerku - prozvao je Damiro.

