ONA ME VIŠE NE ZANIMA, NEKA RADI ŠTA HOĆE! Marija DIGLA ruke od Miljane nakon što je saznala da je htela da PREREŽE VENE!

Miljana Kulić staklom je prošle noći u Zadruzi 5 pokušala da iseče ruke, a njena majka Marija oglasila se tim povodom.

Marija je istakla da više nije odgovorna za ćerkino ponašanj i da je to ne zanima, s obzirom da je Miljana to očigledno pokušala da uradi zbog Lazaraa Čolića Zole.

foto: Printscreen

- Nisam gledala, ne znam o čemu se radi. Sada čujem od vas. Ne znam šta je sa njom i ako smatra da treba sve to treba da radi zbog Zole, neka radi šta hoće, ne interesuje me više. Moj trud i trud cele moje porodice nisu uspeli, i sve to što smo joj pričali kako bi njoj bilo lakše, ništa od toga. Razumela bih da ona i zapreti produkciji i sve ovo što radi da radi, ali iz opravdanih razloga, ali zbog Zole šta će da radi, ne zanima me - rekla je Marija.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/I.B/Telegraf

Bonus video:

00:49 Miljana Kulić