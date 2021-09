VRATI KONJU GLAVU! IMAŠ SELJAČKU LEPOTU: Irma žestoko isprozivala Subotićku, pa navalila na Dalilu! LOM (VIDEO)

Irma Sejranić uključila se u raspravu koja je počela na početku sastanka.

Rijaliti učesnica iskoristila je priliku da isproziva Dalilu Dragojević, nekadašnju drugaricu.

- Dalila je u nekim stvarima jako realna, bez obzira na sve. Vrlo svesno si znala kako će ići situacija, da bi ispala ti divna i krasna Dalila. Zašto si dala Subotićki 10? - pitala je Irma.

foto: Printscreen

- Meni je bila najlepša i je*ite se svi - ubacila se Dalila.

- Kad si joj govorila vrati konju glavu tad ti je bila najlepša. Nisam izdajica prijatelja koji su ti bili odani - odbrusila je Irma.

-Je l' ti misliš da si lepa? - pitala je Subotićka.

- Za tebe lepotica. Normalno da će seljačka lepota biti sladunjavija, a ne oštre crte lica. Kod tebe se vidi da si glupa kao noć. Ne možeš da se svađaš sa mnom, nemaš nijedan argument. Imaš najkrivlje noge na planeti - govorila je Irma.

foto: Printscreen

- Svesna sam gde se nalazim, ovo je vrsta zabave i psihičke igre. Prijalo mi je dok na red nije došlo ocenjivanje. Šuškalo se da je poenta da dobiju cigare i alkohol. Došlo smo da pokažemo stav, a ne da pijemo i jedemo. Razočarala sam se u Mikija. Ne tražim da se svađam, izneću svoje mišljenje. Svesna sam ko je tip Mikijevih devojaka, to su Nazdeža, Suzana. Nije mi životni cilj da budem Mikijem tip devojke. Razočarao me je zbog uvreda. Nazvao me je konjoglavom i ružnom - govorila je Subotićeva.

- Rekao sam samo vrati konju glavu - ubacio se Miki.

- Jako ste jeftini svi koji ste to radili. Poštujem šta je Janjuš rekao, da nije dao bodove mene i Staniji jer smatra... - pričala je Subotićeva.

- Da ste van konkurencije - prekinuo je Janjuš.

- I da sa nama ne bi mogao da spava - nastavila je Aleksandra.

Kurir.rs/K.Đ.

