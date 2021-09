NAČELI BOLNU TEMU: U rijalitiju pričaju da je Maja otišla na kiretažu u 2. mesecu TRUDNOĆE, a evo šta ona kaže!

Maja Marinković je, prema tvrdnjama učesnika "Zadruge 5", abortirala dete Marka Janjuševića Janjuša, a sada su se pojavili novi detalji o ovom slučaju.

Marinkovićeva se o ovoj bolnoj temi poverila prijateljici Staniji Dobrojević, koja je sve to obelodanila u "Zadruzi 5".

- Pre nego što sam ušla u rijaliti, Maja mi je otkrila da je išla na kiretažu. Baš mi je krivo što je to uradila - rekla je Stanija i objasnila zašto se njena drugarica odlučila na taj korak:

foto: Printscreen

- Pokušavala je na sve načine da dođe do Janjuša, ali on nikako nije hteo da joj se javi. Bio je zauzet Anom Korać! Sa njom se stalno slikao za Instagram, šetao je njeno kuče, čak je tom psu kupovao kolica i nazivao ga svojim sinom! Maju je to baš pogodilo. Janjuš ju je mnogo povredio i odlučila je da abortira.

foto: Instagram

Stanija je otkrila i da se Maja odmah nakon abortusa smuvala sa Janjuševim drugom Filipom Carem. Većina zadrugara je napala Janjuša jer je dozvolio Maji da abortira, a on se pravdao da je hteo da prihvati dete.

- Kad mi je rekla da je trudna, nisam bio siguran da je istina... Kazao sam joj: "Ako si stvarno u drugom stanju, rodi! Prihvatiću bebu i izdržavaću je, ali neću da živimo zajedno!" Stvarno joj nisam poverovao da je to istina i zato posle toga nisam više hteo da je vidim - rekao je Janjušević.

Tim povodom Maja se kratko oglasila i poručila da "ne želi da priča o toj bolnoj temi".

foto: Printscreen/PinkTV

Kurir.rs/Informer

