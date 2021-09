MOGAO SAM DA JE IMAM U KARANTINU PRVI DAN! Irma Serjanić napala Mensura, a onda isplivao PRLJAV VEŠ! Pratila ga i preko Instagrama

Rijaliti učesnici sumirali su svoje utiske sa izbora za "Miss" i "Mistera", pa su isplivale mnoge tajne iz karantina.

Naredna zadrugarka koja je komentarisala bila je Irma Sejranić, a posvađala se sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Svesna sam sebe, znam kakoi izgledam i hodam. Želela sam da budem drugačija i da zabavim. Drago mi je što je svako pokazao šta meni misli. Drago mi je kad me vidiškako se prepadneš i odeš u ćošak u pabu. Znam kako je kad hraniš ego tip postupkom pored tebe, a i onim kojim si zakačio iznad kreveta. Milica mu dođe kao potrčko - rekla je ona.

- Volele bi da si na Miličinom mestu, ali nikad nećete biti - odbrusio je Mensur.

- On je zgodan muškarac. Znam da mu se dopadam, ali znam i zašto je to uradio, kad je rekao rečenicu Janjušu. Dobro je što je svađalica. Ja ne znam šta on želi, ali ima neki cilj - nastavila je Irma.

- Rekla je da joj se sviđa Mensur, ali i Mensuru se sviđa Irma. Muvali su se u karantinu i dopisivali - otkrila je Ana Spasojević.

- Nismo se dopisivali, gledali smo storije. Veliki sam zalogaj za slabog muškarca - rekla je ona.

- Nisam je prepoznao, ružno je sad. Mislim da sam joj iz drugog puta uzvratio praćenje. Više puta me je zapraćivala i ona i Deniz. Da sam hteo da imam tebe pored sebe, imao bih te u karantinu u sobi isti dan. Ja tih poput tebe imam na svakom ćošku - odbrusio je Mensur.

- Svi vole šatro prirodno. Volim te mnogo - ubacila se Irma.

- Znam da si htela da me voliš. Samo što me nije molila, čepila mi se u separeu. Budi drugačija od tipičnih devojaka poput tebe. Izgledaš jadno, potrošićeš se brzo. Skačeš gde ti nije mesto, ima vremena. Precenila si ti sebe. Ja da sam hteo da budem pored mene neka druga devojka, da ne kažem sedela bi pored mene - nastavio je Mensur.

- Volim reakcije na moj komentar - dodala je Sejranićeva.

- Zapamtite, ako budem ispoštovan sa njene strane i ako bude iskreno, nijedna druga neće sedeti sa moje strane - rekao je Ajdarpašić.

