MARKO ME JE MUVAO U KARANTINU! Sandra Čaprić otkrila sve PIKANTERIJE pred ulazak u Zadrugu, pa potkačila Staniju! (VIDEO)

Ismet Bojić, Sandra Čaprić, Dino Dizdarević i Olga Margitić bili su nominovani zadrugari, a tokom nominacija nastao je opšti haos za crnim stolom.

- Staniju sam upoznao prvu noć, komunikativna devojka. Marko je top momak. Ipak Staniju ću poslati - kratak je bio MC Isko.

foto: Printscreen

- Marko je mene muvao u karantinu, ovde smo imali prvo veče svađu. Ne mislim da je loš momak, zameram mu što je izneo neke stvari o Vanji. On ima 23 godine i treba da muva njemu je to plus. Staniju sam ovde upoznala, jako je prijatna jedina stvar koju joj zameram je dal će neko imati decu ili ne jer je to od Boga. Oboje su kvalitetni za rijaliti, zanimljivi su. U ovoj situaciji ću poslati Marka, nju ću da izostavim samo joj to zameram- prokomentarisala je Sandra.

- Da li si pratila situaciju, Dalila koja priča o deci na društvenim mrežama - pitala je Stanija.

- Ne možeš okrenuti u svoju korist - dobacivala je Dalila.

foto: Printscreen

- Ona je prva pomenula gde ti je porodica, aludirala je na to - Stanija je objašnjavala. Ne diraj me, ne diram te - rekla joj je Dragojevićeva.

- Upoznala sam ih ovde. Znam Staniju par dana, fina i kulturna. Marko je takav kakav je, sebičan, njega ću da pošaljem - kratka je bila Olga.

- Mislio sam da si ok momak, pošto si se zaneo puno. Što se tiče Stanije video sam njene objave na Instagramu, ok je devojka. Naravno šaljem Marka u izolaciju - izjasnio se Dino.

Kurir.rs/I.B.