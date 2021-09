BILA JE LJUBOMORNA, SABOTIRALA ME JE I PRAVILA HAOS! Zadrugarka tvrdi da joj Kija pravila SCENE zbog veze sa Slobom!

Zadrugarka Sandra Čaprić optužila je Kristinu Kiju Kockar da joj je uništila karijeru samo zato što je bila s njenim bivšim mužem Slobom Radanovićem.

Pevačica iz Ivanjice je pred ulazak u rijaliti ispričala da ju je Kija minirala dok su zajedno nastupale u bendu "Ministarke".

- Sa Kijom sam radila u grupi "Ministarke" pre dve godine, sabotirala me je na sve moguće načine. Bila je ljubomorna jer sam se isticala, a tek je poludela kad je saznala da sam se zbližila sa Slobom - počinje priču Sandra, koja je posle "Zadruge 1" imala kratku romansu sa Kijinim bivšim suprugom.

Sandra priča da se desio skandal kad su krenule na nastup u Nemačkoj.

- Dok smo Kija i ja putovale na nastup, rekla mi je da je čula kako ja imam nešto sa Slobom i da hoću i duet sa njim. Nisam htela da joj se pravdam, samo sam rekla da je sve tačno. Tada je poludela! Napravila je ljubomornu scenu na nastupu u Nemačkoj - priča Sandra i dodaje da joj je Kija rekla kako je potvrdu za njihovu aferu dobila i od samog pevača:

- Kazala mi je da se videla sa Slobom i da joj je i on sve isto rekao.

Sandra tvrdi da joj je upravo zbog toga propala turneja sa Radanovićem.

- Sve troje smo imali istog menadžera, a Sloba je pred svima rekao da hoće da idem s njim na turneju. Kija je počela da drami, nastao je haos! Baš smo se posvađale jer nije dozvolila da nastupam sa njim - priča pevačica i dodaje da je Radanović popustio pod Kijinim pritiskom:

- Nakon te svađe i Kija i Sloba su me blokirali na Instagramu. Ja sam izašla iz "Ministarki" jer nisam mogla više da podnesem Kiju, stalno me je sabotirala! Vrlo brzo nakon toga Sloba mi se ponovo javio, slao mi je poruke da se izvinjava i počeo opet da me muva! Naravno, ništa mu nisam odgovarala.

Sandra tvrdi da se sa Kijom više nije čula, ali je sa Slobom popravila odnos:

- Sada smo Sloba i ja super, on ima divnu devojku Jelenu i bitno je da se otkačio od Kije. Nadam se da će se uskoro oženiti, zaslužuje svu sreću ovog sveta.

