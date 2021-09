MARIJANA OTKRILA KOJA ZADRUGARKA JE IMALA ODNOSE SA JANJUŠEM! Zonjićeva priznala šta oseća prema njemu i ko joj SMETA! (VIDEO)

Marijana Zonjić otišla je u Rajski vrt, kako bi otkrila kako je došlo do sukoba sa Viktorijom Mitrović, ali i o odnosu sa Markom Janjuševićem.

- Čula sam da je imala sek*ualne odnose sa Janjušem, pa je verovatno zato ljubomorna. Uzela je posteljinu da mi baci, morala sam da se odbranim. Ljubomorna je zbog mog druženja sa Janjušem, on neće da se druži sa njom. Saznala sam da su nešto imali napolju. Janjuš me je pozvao da dođem u krevet, tu spava i ona. Neprijatno mi je da budem sa njom u kadru, nije moj nivo - započela je Marijana.

- Sa kim još imaš problem? - pitalo je Drvo.

foto: Printscreen

- Uglavnom su to Janjuševe drugarice. Juče je Irma skočila na mene kad sam počela da pričam o Staniji. Ja se samo branim. Njih dve, Janjuševe drugarice, me ne podnose. Mića me je skoro napao, verovatno jer nije dobar sa njim. To mi je Januš napravio probleme - odgovorila je ona.

- U kakvim si odnosima sa Janjušem? - upitalo je Drvo Marijanu.

- Popričali so u karantinu, pomirili se i odlučili d budemo najbolji drugari. Sve što treba tu je za mene. Jedino mi on prija, on, Stanija i Subotićka. On se ljuti kad se družim sa drugima - objasnila je ona.

- Da li postoje simpatije? - dodalo je Drvo.

- Ne znam šta bih rekla. Ajde da kažem da postoje. Juče mi je rekao da sam mu ja sipmatija, a ostalo drugarice. Slatko mi je kad ljubomoriše. Za sad smo samo prijatelji - rekla je ona.

- Sa njegove strane postoje, a sa tvoje? - pitalo je Drvo Mudrosti.

foto: Printscreen

- Ne znam šta da ti kažem. Postoje neke. Neka mala doza simpatija. Nisam spremna da pređem granicu, za sad smo najboji drugari - pričala je Marijana.

- Sa kim kad se družiš najviše Janjušu smeta? - upitalo je Drvo.

- Znam za Cara da mu ne bi prijalo. Car mi je drugar i krivo mi je što ne mogu da pručam i da se družim sa njim. Gledam da izbegavam komunikaciju sa njim, samo u prolazu. Marko mu je nešto smetao, ne znam zašto, kad smo sedeli i pričali kod bazena. Ne znam da li se žalio ili je ozbiljno mislio. Ima par njih sa kojim mi daje da se družim i neke koje ne voli baš. Ne bi mu prijalo da me vidi da se družim sa Carem. Ja to poštujem, ne bih da pravim problem. Ja Cara gotivim, mi smo drugari. Ponekad Car dobaci u prolazu, da ne bi nastao problem i zbog Maje, iapk je to njen dečko. Sa Carem gledam da sam na što većoj distanci - pričala je Marijana.

