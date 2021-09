ŠOK! VAMPIRICA IZVELA VRELI PLES NASRED CRNOG STOLA: Skinula se i legla, zadrugari zanemeli kad su VIDELI! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš tokom sastanka komentarisao je ko se od učesnika najgore snašao u Zadruzi.

- Krenuću od gospodina Mistera. Pogurali smo ti, dao sam ti do značaja, ali ti to ne koristiš. Deniz, očekivao sam da ćeš oploditi dvoje, troje. Vreme je da pokažeš kvalitete, jako si lepa devojka i treba to da iskoristiš. Što se riče gospodina, lep si momak, rođak si od Darka Lazića. Ti si po ceo dan sa Zoranom Šumadincem, kao da ste u vezi, a ne snimili duet. Glasam za Vladanu - pričao je Janjuš.

- Đole Kralj sledeći je glasao.

- Ima dosta ljudi. Smatram da se Olja predstavila kao skandal osoba, da se dosta smirila. Svi so očekivali da će da pravi haos. Nada se da će se poboljšati i leteti po imanju.

foto: Printscreen

- Stigla mi je informacija da je Ante trebao da bude rob, da li je to tačno? - ubacila se Dalila.

- Nije - rekla je Olja.

foto: Printscreen

- Menjam goluba - dodala je Dalila.

- Kiki rob je bio neposlušan i pretvorila sam ga u zmiju. Moj rob je sada u sobi - objasnila je Olja.

- Devcojci u karantinu si rekao da ulaziš kao njen rob - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

Olja Vampirica skinula se u kupaći kostim i zaplesala na sred crnog stola.

- Da zatvorimo temu, kriv je golub - ubacio se Ante.

- Nemoj tako mnogo te voli. Hoćeš da pokažem ko je golub? - rekla je Dalila i podigla Olgu.

- Znao sam - rekao je Ante.