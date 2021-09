MINA BEZ ZADRŠKE O SUKOBU CARA I MENSURA I NJIHOVIM PARTNERKAMA: Maja kupi tuđi OTPAD, a Milica (17) je pokazala kakva je UMETNICA

Mensur Ajdarpašić uplovio je u vezu sa mladom Milicom Veselinović, koja je pred ulazak isprozivala njegovu bivšu devojku Minu Vrbaški.

Sada se oglasila i Mina koja je otkrila šta misli o ovim situacijama.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Tokom svoje ispovesti, Mensur je rekao da je prestao da te voli prirodnim putem nakon što si ušla u "Zadrugu 4" i novu vezu, što je on smatrao izdajom, a da ti njega nisi. Kako se osećaš povodom ove izjave i da li ga i dalje voliš?

- Njegova izjava ne može da me poremeti, jer takve osobe su za mene vazduh - odgovorila je Mina.

Mnogi smatraju da ipak on tebe nije preboleo. Svoju novu devojku je nekoliko puta nazvao Mina, a isplivali su i dokazi da je često kačio vašu pesmu nakon što je izjavljivao da ga ti ne zanimaš? Da li misliš da te on i dalje voli?

- Ja samo znam da nemam kikseva kao on, samo on zna šta mu je u glavi, to već nije moja stvar! - istakla je Vrbaški.

foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Milica Veselinović te je pre ulaska isprozivala, a u intervjuu je to uradila i njena majka. Kako komentarišeš njihove izjave?

- Pa, Milica nam je pokazala kakva umetnica. Treba ona da se brine o svom dečku kog je ostavila u spoljnom svetu, zbog samo malo kadra i pažnje javnosti. Komentar njene majke me ne interesuje, žena ima svoje mišljenje i to poštujem. Ali će se na kraju pokazati ko je i šta je - poručila je bivša zadrugarka.

Publika smatra da si i Filipu Caru i dalje rak rana, iako je u "nezvaničnoj vezi" sa Majom Marinković. Čak je i sam Car izjavio da je delimično iz inata prema Janjušu ušao u vezu sa Majom zbog njegovog odnosa sa Aleks i druženja sa tobom. Da li misliš da te ni on nije preboleo?

- Taj dotični je pokazao da nije ni sebi prijatelj, a ne nekom drugom! Nisam ja nikome rak rana, ja sam mina - istakla je Mina.

Kako komentarišeš nove detalje koji su zadrugari izneli o Maji i Caru i njihovom odnosu? Vas dve ste često imale sukobe zbog muškaraca, a Maja je čak nasrnula na tebe jer si se družila sa Janjušem. Da li je njen odnos sa Filip na neki način osveta tebi i Janjušu?

- Njeno ponašanje pokazuje samo da kupi tuđi otpad, ništa više - odgovorila je ona.

Mensur i Car su na početku imali prividno dobar odnos, ali su već krenuli prvi sukobi. Ti najbolje poznaješ obojicu, a često su ih ljudi u upoređivali. Da li će stvari samo eskalirati ili će uspeti da spuste loptu?

- Te dve osobe mogu samo da glume nešto da bi izazvali lavinu komentara, ništa posebno... - poručila je Mina.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Pink.rs/M.M

Bonus video:

00:05 OVO JE NAJJAČA EKIPA I NE MOŽE NAM NIKO NIŠTA! Mina u društvu Majinog bivšeg dečka, objavila snimak i poslala OVU PORUKU!