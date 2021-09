BUKTI RAT U ZADRUZI! DALILA I DEJAN ŽESTOKO ZARATILI SA STANIJOM: Udarili po njenom MORALU, Dobrojevićka se branila SVIM SILAMA!

Dalila i Dejan Dragojević su žestoko zaratili sa Stanijom Dobrojević, udarili su po njenom moralu, a ona se svim silama branila.

- Ti i Dalila ste imali ozbiljan okršaj sa Stanijom, sinoć tokom Nominacija. Kakvo mišljenje, imaš konkretno o Staniji ? - postavio je Darko Dejanu, pa mu je on i odgovorio:

- Moje mišljenje je isto. Ona je pokušala da nas pecne danas. Ona samo sedne i gleda se u ogledalo. Nekom bi rekao nit je takva kako se predstavlja, medijski je previše napumpano - rekao je Dejan, kog je Darko prekinuo novim pitanjem:

- Kako je predstavljeno medijski, a kako je zaista ? - pitao je Darko, a Dejan je odgovorio:

- Predstavljeno je tako što je vredna, čedna, završila fakultet. A ustvari je pozadina još grdnija - rekao je Dejan.

- Prema tvom mišljenju Stanija nije dobar uzor za današnju omladinu? - pitao je Darko, pa je Dejan nastavio:

- Naravno da nije. Jeste me sramota da je poredim sa svojom suprugom. Ona ili ne traži pravu ljubav ili kuca na pogrešna vrata - rekao je Dejan, pa je nastavio:

- Sad da uradiš anketu, 98% ljudi bi ti reklo NE. Ona nije devojka koju možeš da vodiš kući. Bila je sa Tomovićem, ali nije išla kod njega u Crnu goru - rekao je Dejan.

- Govorilo se ko je zapravo Stanija, čime se bavi. Kakva ti saznanja imaš o njoj? - pitao je Darko.

- Samo ću da napravim uvod. Sinoć je bilo da se nominuju Stanija i Marko, ona kaže da sam ja nju napao. Ja kad sam završio svoje izlaganje, ona me je napala. Istina ili ne, ne mora da znači da to mora biti tako - rekao je Dejan, pa je Darko pitao:

- Kad ukucaš Stanija Dobrojević šta ti izađe? - pitao je Darko, pa je Dejan odgovorio:

- Vidiš isto što i kod Deniz. Pornografija i sramota. Ne znam kako Instagram to dopušta - rekao je Dejan, pa je zatim Darko zatražio i od Dalile da kaže svoje mišljenje o Staniji:

- Mene ne intresuje kakav je ona tip devojke, niti sam je komentarisala pre sinoćne situacije. Rekla sam joj da mene ne spominje. Mi smo skroz dve različite ličnosti. Mislim da Dejan može sam da vodi svoju bitku ovde, ali vole pojedinci da u njihove rasprave upletu u mene. Sve dok nije rekla da je moj muž ker na papiru, ja je nisam dirala - rekla je Dalila, pa je Darko pozvao i Staniju i postavio joj pitanje :

- Ona je meni rekla kako je čitala da se mi borimo da dobijemo dete. Ja da sam htela da krijem, ne bih dopustila da bude transparentno. Smatram da je to namerno uradila. Ona se jasno izrazila da Bog ovakvima kao što sam ja ne šalje decu - rekla je Dalila, pa je Stanija dodala:

- Postojim već 15 godina na javnoj sceni. Što se mog privatnog života tiče, emotivnog, ja sam i sa porodicom od mog dečka u super odnosima. Ja kad sam kod kuće sa svojom porodicom ne oblačim se onako kako sam se obukla na Izboru za Miss. Moje fotografije za Instagram su moj imidž - rekla je Stanija, pa je nastavila:

- Nisam očekivala ovaj sam napad od muškarca. Nemoj da si pijačar, sedi dole da završim - rekla je Stanija obraćajući se Dejanu, pa je nastavila:

- On nije dobar sa svojim bratom. Kakav je to muškarac ustane kao tetka pa se svađa sa ženom. On je sramota. Ja porodicom smatram to kad dobiješ decu - rekla je Stanija, pa se ubacio Dejan:

- Šta oni roditelji koji ne mogu da dodbiju decu, nisu porodica? - začuđavao se Dejan.

- Imala sam duge veze i vi tu meni spominjete Tomovića, sa kojim sam imala 20 dana veze. On je moj bivši rijaliti dečko - rekla je Stanija, pa na konstataciju da ona ima 36 godina i gde su joj deca, nastavila je:

- Mene je prozvala žena koja pokušava da dobije taj blagoslov od Boga - rekla je Stanija.

- Ti si bila udata za papire - optužio je Dejan Staniju, na šta se nadovezala Dalila i rekla:

- Njoj je odgovaralo kad je Tomović malo protrese - rekla je Dalila, pa je Stanija rekla:

- Moje golo du** ima više obraza nego ti - odbrusila je Stanija.

