NANELA MI JE DUŠEVNI BOL I PLAĆA LJUDE DA PLJUJU! Santana podnosi tužbu protiv drugarice Milice Kemez, otkrio sve detalje DRAME

Đorđe Nikolić, poznatiji kao Đole Kralj, inače prijatelj Dragane Spasojević i Tanje, bivših drugarica Milice Kemez, pričao je o tužbi koju je Tanja podnela protiv Bore Santane.

Naime, Đole je rekao da je Milica zvala Tanju da je moli da povuče tužbu, ali da ona nije odustala od jedne, jer je Bora vređao njeno dete.

Sada se tim povodom oglasio i Bora koji je dao svoj sud.

- Što se tiče ovog dečka, neću ni po imenu da ga nazovem. Nebitan lik totalno, neću da mu dajem na značaju. Jeste, Milica je kontaktirala Tanju, jer će i Tanja dobiti kontratužbu od Milice i mene. Želeli smo to mirnim putem da rešimo, ali dobro. Ići ćemo na sud. Prvo suđenje je 15. oktobra, rešićemo to, angažovoa sam advokate, terećemo se godinama ako treba, ali će pravda da bude dostična. Što se mog šou programa tiče, sve je to bio performans u "Zadruzi" što se Tanje tiče, to nema nikakve veze, branio sam svoju devojku. Stojim iza svake reči. Uvrede su bile performans, mislio sam da će da uđe. To nisu nikakve velike uvrede, da bi mogla da mi uzme novac. A ona će da odgovara za prevaru i otuđivanje Miličinog salona i što je upropastila njen posao, kao i što me je vređala na nacionalnoj osnovi. Njene uvrede neću da iznosim, ali imamo svedoke koji će sve izneti na sudu. I za moj duševni bol za odvajanje od Milice, jer se Tanja prva umešala u sve. To što Tanja podmićuje ljude da perfidno pljuju Milicu, sud postoji, pa ćemo sve rešiti na sudu - istakao je Bora.

Bane Čolak se vratio u "Zadrugu" i ponovo vodi radio "Amneziju", a zanimalo nas je kako Bora gleda na Čolakovo samostalno vođenje emisije, kao i to što on, zajedno sa Mikijem Đuričićem, pokušava da mu nađe zamenu.

- Što se tiče "Amnezije", ne sviđa mi se kako Čolak to vodi. To nema veze sa vezom. To su Miki i Milan osmislili, ja sam vodio preko 150 emisija, moj pečat stoji. Želim mu svu sreću, ali to će biti tako dosadno, već i zadrugari komentarišu. Mikija razume, podržavam ga i samo neka ih loži do kraja. Čolak se istripovao, neka vodi, sam je Miki rekao, pravi cirkus sa njim.

