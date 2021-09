TRAŽE MI DA IH VODIM NA LANCU I TUČEM! Olja Vampirica otkrila Janjušu sve PRLJAVŠTINE, a onda izjavom sve iznenadio! (VIDEO)

Olja Vampirica odlučila da cimerima ispriča svoje iskustvo na Sajmu erotike, a ova priča je posebno zaintrigirala Marka Janjuševića Janjuša. Posebno ga je zanimao odnos domino dama i roba, a Olja je otkrila kakve je sve ponude dobijala.

foto: Printscreen

- Meni su tražili: "Vodi me na lancu, tuci me, ja sam tvoje štene, naređuj mi". Radiš mu šta hoćeš, on je "ispod nje" i sve što kaže on mora da radi. Rob je u bukvalnom smislu - pričala je Vampirica.

- I šta još ima na tom sajmu, naložiću se da odem na to - dodao je Janjuš.

foto: Printscreen

- Imaš gumenih lutki, sve iz Kine dolazi, hiljadu evra. Govori, imaš sa njom probleme... Imaju kožu kao žensko, to je tako dobro napravljeno - ispričala je Olja.

- Može li da se naruči? Bio sam u Kini, nikad nisam sreo takvu lutku. Moramo na taj Sajam erotike - poručio je Marko.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:29 MILICA PAVLOVIĆ VRIŠTALA KAD JE VIDELA S*KSI SCENE SA TIMOTIJEVIĆEM! Pevačicina reakcija HIT, lice prekrila RUKAMA posle serije!