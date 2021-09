RASKRINKANA MALOLETNA MILICA (17) Bila je INTIMNA S RIJALITI CIMEROM, prespavao je KOD NJE, a po ulasku u Zadrugu su PREKINULI SVE

Maloletna Milica Veselinović je ušla u emotivni odnos sa Mensurom, a sada je raskrinkana pred svim zadrugarima.

- Nije u redu da Mensur ne zna neke stvari. Mi smo imali neke male odnose, bila je sa mnom, bio sam kod nje, prespavao sam kod nje, imali smo intimne odnose, ali ne konkretno. Kad smo ušli ovamo prekinuli smo sve, ona se uhvatila Mensura. Desilo se par stvari. Mogu reći preključe šta je bilo, sedeli smo zajedno, malo me je pomazila - izjavio je Ante Baždarić.

- To nije istina, svi su rekli da si zaljubljen u mene - ubacila se Milica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Bila je neka pesma, ona je zaplakala i kasnije mi rekla da je ta pesma bila posvećena meni. Rekla mi je da neće više spavati sa tobom, da će spavati sa Lornom. Rekla je da će ići do Splita kad se sve ovo završi. Nisam mogao da gledam juče, grli te i ljubi a ja znam drugu stranu priče - rekao je Ante.

- Brate, ja tebi ništa ne zameram, poštujem sve što si rekao, nemam nikakvu netrpeljivost. Ja želim da verujem u nas. Ja znam za taj odnos između njih, nemam ništa protiv toga, mladi su i ludi, sve se to dešava. Dalji odnos, prisustvo u njegovom društvu, to može biti problem. Ajde i to malo da provedu vremena zajedno, neću da paničim, histerišem, ipak su oni društvo iz karantina - govorio je Mensur.

- Moraš da paziš, nemoj da ti se desi isto kao i prošli put, branio si nju a ne sebe. Brani svoju čast. Znaš da tebe ovde većina devojaka želi, moraš da paziš na sebe. Kažem ti zbog sebe, da ti se ne desi isto ono što je ranije sa bivšom devojkom iz rijalitija. Nije normalno da se toliko mlada devojka smuva sa mangupom - ubacio se Miki.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nisam ja tupav, ja dozvolim, pustim te. Imam poverenja, pa ti izigraj ako možeš. Strpljiv sam i to mi je jako dobra vrlina. Da se razumemo, ne možemo preterivati, neću biti sigurno toliko tolerantan, da ne vidim neke stvari ili dozvolim. Ja sam joj i skrenuo pažnju da neke svari nisu u redu ako uđemo u neki odnos. Pre ću ja biti povređen, nego ona jer je toliko mlađa od mene, neću da me grize savest, ali sigurno neću dozvoliti da me neko pravi budalom - govorio je Mensur.

Kurir.rs/M.M.

