NAKON SMRTI SUPRUGA OSTALA U DUGOVIMA DO GUŠE Vampirica otvorila dušu o porodičnoj tragediji: Umro je od stresa, sve je na meni

Olja Ajnfelt, poznatija kao Vampirica, otvorila je dušu Tanji Jovićević i ispričala joj svoju životnu priču.

Naime, njen suprug je preminuo nakon propasti njihove zajedničke firme, posle koje su ostali u dugovima.

- Ja moram to da rešim. Kad je moj Marko umro, firma je ostala na moje ime. 14 godina ima kako je firma propala. Optužuju nas da smo uzeli lovu, a mi dali stanove da bi otplatili. Dao dva porodična stana. Izgubio je te stanove, napali su ga njegovi, i njega i mene. Morali smo da ih otplaćujemo. On je od tih optužbi bio toliko ubijen, da je na kraju umro. I sad to suđenje koje imamo, u tom ćumezu, ja sam optužena jer nam jedan čovek uzeo robu, a nije platio 40.000 evra. - pričala je Olja sa knedlom u grlu.

- 14 godina, razumem taj stres, rešiće se to... Ostala si ti - rekla je Tanja.

Kurir.rs/I.B.

